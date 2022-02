Une invitation à prendre le déconfinement une étape à la fois

Pour la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Grou, il faudra prendre le temps de réinstaller sa routine de l’avant-pandémie.

Ça va prendre plus de temps à pâlir sur le plan psychologique que le virus lui-même. Ça va se réinstaller tranquillement, mais il ne faut pas s’en inquiéter , explique la psychologue.

Le calendrier de déconfinement, qui prévoit des assouplissements graduels sur une période d'un peu plus d'un mois, permettra non seulement d'éviter un retour en arrière, mais aussi de se réhabituer à une vie avec moins de contraintes. Christine Grou souligne que trois facteurs vont influencer cette reprise, soit la réserve psychique du départ, comment le confinement a été vécu et le soutien psychosocial que la personne a réussi à garder. Cependant, les normes prépandémie ne seront plus les mêmes, selon elle.

Le modèle hybride sera adopté par certains. Il faudra se donner le temps de s'en remettre. Certains ont fait le point sur ce qui compte vraiment , estime Mme Grou.

« Nous n'avons pas tous vécu les mêmes deuils et tensions. Il faut sortir de cet isolement. Tout le monde a vécu un déconditionnement. Il faudra apprendre à reprendre le rythme petit à petit en se pardonnant de ne pas avoir le même rythme qu’il y a deux ans. » — Une citation de Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec

Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Photo : Radio-Canada

Un risque calculé

Lors de l'annonce de son plan de déconfinement, le premier ministre François Legault a parlé d’une étape importante dans la pandémie et d’un risque calculé.

La médecin spécialiste en santé publique et membre du Comité sur l'immunisation du Québec, la Dre Maryse Guay, croit que le gouvernement n’avait pas le choix d’adopter un plan de déconfinement.

Sur le plan social, le gouvernement n'avait pas le choix. On doit passer à autre chose. Il faut reprendre la vie d'avant tranquillement pour notre santé mentale, sur le plan économique et culture , explique Maryse Guay.

Elle invite toutefois la population à rester prudente, et à se déconfiner de manière graduelle.

Le virus continue de nous jouer des tours. Nous avions de petites appréhensions. Omicron nous a joué le tour , estime la Dre Guay. Il faudra suivre la situation l'automne prochain. On ne sait plus ce qui va arriver. Il faut aller chercher sa troisième dose. Est-ce que ce sera comme la grippe?

Chaque personne doit prendre les mesures nécessaires pour éviter l’infection, ajoute-t-elle. Ce n'est pas parce que c’est permis que c’est recommandé. Il faudra que chaque personne avance selon sa tolérance et sa bienveillance.

« Il faut y aller étape par étape sachant que le virus sera toujours là. » — Une citation de e Maryse Guay, membre du Comité sur l'immunisation du Québec

Elle rappelle toutefois que le système de soins de santé demeure aussi dans un équilibre précaire. Mais si la médecin demeure inquiète d'une hausse des hospitalisations, elle croit que le risque est calculé.

Les infections atteignent les personnes vulnérables qui vont aller à l’hôpital. Le problème est l’infection de personnes qui vont se retrouver à l’hôpital. Nous avons la marge de manœuvre pour soigner ces personnes , souligne Maryse Guay.