Un enseignant à Toronto aurait comparé le passeport vaccinal à l’étoile de David

Le directeur de l'école élémentaire et intermédiaire Ledbury Park, Serge Parravano, a envoyé une lettres aux parents mardi pour les informer des propos antisémites que l'enseignant aurait tenus la semaine dernière.

L'enseignant a été retiré de la classe et affecté à des tâches à domicile en attendant la conclusion de l'enquête , précise M. Parravano.

Durant leur occupation de l'Europe et en Allemagne, les Nazis forçaient les juifs à porter une étoile de David jaune en tissu sur leurs vêtements. L'objectif était de les humilier et de faciliter leur identification, entre autres pour les déporter dans des camps de concentration.

M. Parravano indique dans sa lettre aux parents que les commentaires de l'enseignant étaient bouleversants et inacceptables et ne reflètent pas qui nous sommes et nos valeurs en tant qu'école et communauté .

L'école du nord-ouest de Toronto a demandé à l'éducatrice Michelle Glied-Goldstein de l'organisme juif Carrying Holocaust Testimony from Generation to Generation de venir parler de l'holocauste aux élèves.

Avec des renseignements fournis par CBC News