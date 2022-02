La fin du passeport vaccinal en Alberta saluée, critiquée

La première étape du plan, entrée en vigueur dans la nuit de mardi à mercredi, comprend l'élimination du passeport vaccinal et la fin des restrictions sur le nombre de personnes dans les endroits pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes.

Le Dr Raiyan Chowdhury, spécialiste des soins intensifs à l'Hôpital Royal Alexandra, est surpris que certaines restrictions ont été levées si rapidement, mais ne s'oppose pas au plan du gouvernement.

Dans une certaine mesure, c'est peut-être précoce, mais à un moment donné, les [restrictions] devaient être levées , dit le professeur adjoint à l'Université de l'Alberta.

Selon lui, les restrictions comme le programme d’exemption albertain (NDLR: passeport vaccinal) ont été conçues pour infléchir la courbe et empêcher les hôpitaux d'être débordés, mais elles ont maintenant fait leur temps et ne semblent plus motiver les gens à se faire vacciner.

C'est maintenant aux particuliers de peser le risque de se rendre dans des endroits comme les restaurants, dit-il, rappelant que le passeport vaccinal ne protégeait pas complètement les personnes immunodéprimées de toute façon.

L'industrie de la musique reste sur ses gardes

Christine Rogerson, directrice générale par intérim d'Alberta Music, une association à but non lucratif, estime que la suppression des restrictions est une bonne nouvelle pour certains membres de l'industrie des spectacles, mais que les exploitants de grandes salles devront attendre jusqu'à ce qu'ils puissent à nouveau atteindre leur pleine capacité.

Notre secteur a contracté une quantité astronomique de dettes personnelles et commerciales pour essayer de maintenir le cap , raconte-t-elle.

« Personne ne court dans les rues pour faire la fête pour l'instant, mais ils vont s'asseoir prudemment et envisager de commencer à faire des plans en espérant que nous n'aurons pas à nous réorienter à nouveau. » — Une citation de Christine Rogerson, directrice générale par intérim d'Alberta Music

La Chambre de commerce de Calgary dénonce la fin du passeport

Selon la présidente et pdg de la Chambre de commerce de Calgary, Deborah Yedlin, les mesures de santé publique comme le passeport vaccinal et le port du masque obligatoire restent essentielles pour que les gens se sentent à l'aise de manger au restaurant, d'assister à des événements sportifs et de divertissement, d'aller au gymnase et de se rendre au travail.

Selon elle, la levée prématurée des restrictions pourrait entraîner une baisse des revenus des entreprises, car les gens choisiront de rester à la maison pour minimiser les risques d'exposition au virus.

Pour sa part, l'Alberta Hospitality Association, qui représente les propriétaires de restaurants et de bars, souhaite que d'autres restrictions, telles que les heures écourtées pour la vente d’alcool qui resteront en place au moins jusqu’au 1 er mars, soient supprimées avant le programme de passeport vaccinal.

Nous sommes en faveur de faire tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions exploiter nos entreprises à 100 %. Si cela signifie garder le programme d'exemption des restrictions, faisons-le , lance Ernie Tsu, président de l'association et propriétaire de la brasserie Trolley 5 de Calgary.

Avec les informations de Madeleine Cummings