Un conseiller municipal de Sudbury exclu de la Commission des services policiers

La conseillère du quartier 12, Joscelyne Landry-Altman, a été choisie pour le remplacer.

Le conseiller du quartier 11, Bill Leduc, avait présenté la motion en raison d'un échange qui a eu lieu lors de la réunion du comité des finances de la Ville, le 18 janvier 2022.

Au cours de cette réunion, le conseiller Vagnini a raconté avoir vu une femme fuir huit hommes dans un campement de tentes situé à Memorial Park, sans toutefois avoir signalé l’événement à la police.

Bill Leduc estime que M. Vagnini n'était pas apte à assumer son rôle à la Commission des services policiers du Grand Sudbury.

« Il n'a pas reconnu une crise, et je crois qu'en tant que conseiller, et surtout en tant que membre de ce comité, vous devez être en mesure de prendre le téléphone et de faire un appel au 911 »