Les vents perturbent le réseau d’Hydro-Québec aux Îles

Hydro-Québec dénombre plus de 14 pannes de courant dont la moitié sont liées au réseau de transport d'électricité.

Certaines pannes ont débuté aux alentours de 18 h, heure de l'Atlantique.

Mercredi matin, plus de 2200 clients madelinots d'Hydro-Québec sont toujours privés d'électricité. Selon la porte-parole de la société d'État, Barbara Morin, ce sont les forts vents qui sont la cause. Le réseau est robuste, mais on n'est pas à l'abri des mauvaises conditions météorologiques , a indiqué Mme Morin.

La Société d'État analysait la possibilité d'envoyer des équipes en renfort.

Hydro-Québec promet de réparer les pannes dans les meilleurs délais. La plupart des clients pourraient retrouver le courant électrique dans la matinée sinon dans la journée.

L’entreprise devrait effectuer une mise au point en début de journée.

La société d'État estime que la plupart des clients auront retrouvé l'électricité durant la journée. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

La météo fait à nouveau des siennes cet hiver aux Îles. Cette fois, c’est un cocktail de brume, de neige, de pluie et de verglas, accompagné de rafales que Dame Nature a servi aux Madelinots au cours des dernières heures.

Le maire des Îles, Jonathan Lapierre, recommandait, mardi soir, aux gens sans chauffage d’appoint ni génératrice de trouver refuge chez un ami ou un parent pour la nuit et de contacter le 911 en cas d’urgence. Étant moi-même privé d’électricité à cause de la panne et de ma génératrice qui m’a soudainement abandonné, je suis en mesure de bien comprendre la situation que plusieurs personnes vivent actuellement , a écrit le maire sur sa page Facebook.

Au plus fort de la tempête, plus de 4000 clients d’Hydro-Québec étaient sans électricité dans l'archipel.

Selon Environnement Canada, la neige ou la bruine verglaçante devrait cesser en mi-journée. Les vents du nord-ouest avec des rafales de 80 km/h devraient diminuer en fin de journée.