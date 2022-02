La production de lait de brebis en croissance en Estrie

Quatre bergeries laitières ont vu le jour dans la région depuis deux ans. On en compte maintenant une dizaine alors qu’il y a dix ans, il n’y en avait aucune.

Le propriétaire de la ferme Berge-Air à Magog, David Beauvais, explique que sa ferme a vu le jour en 2019.

Je trouvais cette production intéressante parce que tout est à faire notamment sur le plan de la génétique, de l'alimentation et faire des recherches , signale David Beauvais.

« Tout est à développer. Il y a peu de producteurs et de recherche. Ceux qui ont l'expérience se comptent sur les pouces d’une main. » — Une citation de David Beauvais, producteur de lait de brebis

C’est la fromagerie de la Nouvelle-France à Racine qui achète tout le lait de la ferme Berge-Air notamment pour la production du fromage Zacharie-Cloutier, primé à plusieurs reprises.

L’acheteur de lait solide influence les producteurs à se lancer. C’est plus intéressant de transformer du lait de brebis en Estrie parce qu’il y a un gros acheteur et d’autres se développent , signale David Beauvais.

Caractéristiques du lait de brebis

Le producteur de lait de brebis explique que le lait de brebis a un taux de gras et protéine plus élevé que le lait de vache.

La protéine est plus grande pour le rendement fromager. Contrairement à ce qu’on peut penser, on ne peut confondre le lait de brebis et de chèvre. Le goût du lait de brebis est un peu plus sucré que le lait de vache, mais sans le goût piquant du lait de chèvre , compare David Beauvais.

La production sert essentiellement à faire du fromage.

Des transformateurs développent aussi du yaourt. En Ontario, certains produits font du lait à boire , mentionne M. Beauvais.

La ferme Berge-Air possède 130 têtes, dont une trentaine en lactation.

Je suis en augmentation. J’ai produit 17 000 litres. C'est vraiment une petite production. Une brebis fait en moyenne deux litres par jour. C’est très variable d’une brebis à l’autre. Il y a de la recherche à faire sur le plan de la génétique , indique M. Beauvais.

Pour le moment, il devient difficile pour lui d’en vivre à temps plein.