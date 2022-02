La manifestation des camionneurs, une mauvaise publicité pour certaines entreprises

Propriétaire d'une entreprise de clôtures industrielles près de Montréal, M. Miousse assure qu'il n'avait aucune idée qu’un de ses véhicules ou de ses employés se trouvait dans la capitale nationale.

Un de nos employés a pris notre camion depuis, je pense, mercredi dernier , explique M. Miousse, qui se trouve actuellement en Floride. Ça m’a vraiment contrarié. J'ai donc envoyé quatre personnes, dimanche matin, pour récupérer notre camion.

Quant à son employé, il indique qu’il compte le congédier.

Je veux d'abord le rencontrer et le questionner. Pourquoi n'a-t-il pas demandé l’autorisation à quelqu’un dans l'entreprise? s’interroge M. Miousse.

Des images de la manifestation des camionneurs à Ottawa, le 8 février 2022 Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

La manifestation, qui visait au départ à demander la fin de l’obligation vaccinale contre la COVID-19 et du port du masque, en est désormais à sa 13e journée, forçant la fermeture de rues, de commerces et des musées du centre-ville d'Ottawa, tout en suscitant crainte et colère chez des résidents et des propriétaires d'entreprises.

Le 6 février, le site Internet convoytraitors.ca, lancé par un informaticien d'Ottawa, a commencé à afficher les noms des entreprises dont les camions se trouvaient dans la zone de manifestation, ainsi que des photos dans le but d' identifier celles qui sont impliquées et de leur faire honte .

Près de 200 entreprises étaient répertoriées comme soutenant ou ayant des camions dans le convoi, en date de mardi.

En identifiant et en étiquetant [ces entreprises], nous voulons nous assurer que toutes les futures recherches sur Internet révéleront la véritable nature de ces entreprises , indique le site.

Une carte sur le site Internet montre que ces entreprises de camionnage sont situées à travers le Canada, alors que d’autres ont leur siège social aux États-Unis. Les responsables du site racontent que le propriétaire d'une entreprise, qui soutient la manifestation, a envoyé un courriel au webmestre qualifiant le site de honteux .

Des entreprises prennent leurs distances

L’entreprise de camionnage néo-écossaise Seaboard Transport indique à CBC ne pas soutenir le convoi, même si l'un de ses camions a été photographié au milieu de la manifestation.

Le convoi et les manifestations qui y sont liées ne représentent pas les convictions ni les valeurs de Seaboard Transport , déclare le vice-président de la société, Ryan Conrod, à CBC dans un courriel.

Bon nombre des camions qui ont fait le déplacement jusqu’à d'Ottawa sont exploités par leur propre propriétaire, ce qui signifie qu'ils peuvent arborer le logo d'une entreprise de transport sans que le chauffeur ne soit un employé direct de l'entreprise. C'est le cas de Seaboard Transport, selon M. Conrod.

Nous avons contacté le propriétaire du camion pour lui demander de retirer [le véhicule] du convoi , indique-t-il.

Pour certaines entreprises de camionnage, la manifestation fait une mauvaise publicité. Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

Le même message a été partagé par Kimberly Biback de Sharp Transportation Systems à Cambridge, en Ontario.

Le camion qui a été vu à Ottawa porte le logo de Sharp, mais n'appartient pas à Sharp. C'est un camion indépendant , explique Mme Biback.

Le président-directeur général de Sharp a indiqué sur les réseaux sociaux que presque tous les chauffeurs de l'entreprise sont vaccinés et qu'aucun d’entre eux ne participe à la manifestation d'Ottawa.

Depuis le début, nous avons indiqué que nous respectons les droits constitutionnels de réunion pacifique, mais que nous ne soutenons pas les actions et les comportements qui enfreignent les droits d'autrui , a-t-il posté sur LinkedIn.

Lorsque nous avons entendu parler des actes répréhensibles qui ont eu lieu à Ottawa, nous avons immédiatement exprimé notre mépris à leur égard , a-t-il ajouté.

Les camionneurs sont arrivés à Ottawa le 28 janvier dernier. Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

Mardi, un résident d'Ottawa a envoyé une vidéo à la coopérative laitière Agropur se plaignant que des camions portant ce logo klaxonnent, agitent des drapeaux et participent à la manifestation. Le résident a averti la coopérative que cela ne la faisait pas bien paraître .

L'entreprise explique à CBC que les chauffeurs en question sont des sous-traitants, et non des employés, et que les camions n'appartiennent pas à Agropur.

Nous nous dissocions complètement de cet événement , a déclaré Mylène Dupéré, vice-présidente aux communications corporatives chez Agropur.

Les mains liées

Un autre directeur d'entreprise de camions de transport qui a parlé à CBC sous couvert de l'anonymat raconte que sa famille reçoit des menaces aussi bien de ceux qui sont en faveur de la manifestation que de ceux qui s’y opposent, depuis que des photos de ses véhicules ont été publiées sur le site des traîtres du convoi .

Il indique qu’il ne voulait pas que des camions arborant le logo de son entreprise soient impliqués dans la manifestation, mais qu’il n'a rien pu faire.

Les camions qui sont à Ottawa, ce sont des propriétaires-exploitants. Nous avons les mains liées. Ils ont le droit de conduire ces véhicules, mais ils ont notre logo sur leurs portières , dit-il.

L'un des camions avec le logo de son entreprise arborait le drapeau d'une organisation d'extrême droite, selon convoytraitors.ca.

Bien sûr que ça me dérange. Il ne devrait pas y avoir de racisme. Il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a aucune place pour le racisme, quel qu’il soit , poursuit le directeur de l’entreprise.

Avec les informations de Julie Ireton, CBC