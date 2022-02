Beaucoup d’élèves absents pendant la vague Omicron, surtout au Cap-Breton

Dans l'ensemble, le taux d'absentéisme des élèves dans la province a été de plus de 15 % pour chacune des trois premières semaines d'apprentissage en personne, selon les données fournies par les sept régions scolaires de la province et le CSAP.

C'est environ le double de la norme. Le taux typique d'absences des étudiants pour des périodes similaires au cours des années passées se situait entre 7 et 8 %.

Les absences ont été nettement plus élevées au Cap-Breton que dans toute autre partie de la province, le taux variant entre 24 et 30 % au cours des trois dernières semaines. Ni le Centre régional d'éducation du Cap-Breton-Victoria ni le ministère de l'Éducation n'ont pu expliquer ces absences.

Mais, le personnel des écoles du Cap-Breton étudie les tendances de fréquentation. Les écoles vont établir des liens personnels et assurer le suivi des familles pour aider à encourager et à soutenir tous les élèves qui identifient des problèmes les empêchant de retourner à l'école , écrit Jenna MacQueen, porte parole du ministère de l’Éducation.

Les députés qui desservent certaines parties du Cap-Breton ne pouvant pas non plus entièrement expliquer la différence de fréquentation sur l'île.

Kendra Coombes est la candidate néo-démocrate dans la circonscription de Cap-Breton. Photo : Radio-Canada / CBC

Kendra Coombes, qui représente Cap-Breton Centre-Whitney Pier pour le NPD,dit qu’elle a entendu des électeurs dont les enfants sont à la maison à cause d'infections à la COVID-19, ou d'expositions ou même d'anxiété face à des expositions potentielles.

Ces raisons sont probablement omniprésentes dans toute la province, bien qu'il soit impossible de dire dans quelle mesure puisque les familles ne sont pas obligées de dire aux administrateurs scolaires pourquoi leur enfant est absent.

Kendra Coombes pense que le Cap-Breton a peut-être plus de ménages intergénérationnels que d'autres régions, et donc plus de personnes gardent leurs enfants à la maison pour protéger les membres plus âgés de la famille et ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents contre une exposition potentielle à la COVID-19.

Derek Mombourquette, député provincial de Sydney-Whitney Pier, en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC

Derek Mombourquette, député provincial deSydney-Whitney Pier et ancien ministre de l'Éducation des libéraux, croit que beaucoup de familles ont choisi de garder leurs enfants à la maison à cause de l'arrêt de la recherche des contacts dans les écoles.

J'espère que ça va passer parce que nous voulons que tous nos enfants soient scolarisés ,croit-il.

Quant à savoir pourquoi le taux d'absentéisme au Cap-Breton est le double de la moyenne provinciale, il dit que c'était une question à laquelle il est difficile de répondre.