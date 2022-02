Un homme recherché pour avoir entraîné la mort d’un chien à Magog

Des témoins ont contacté les forces de l’ordre vendredi en soirée après avoir entendu des hurlements de chien et aperçu un homme qui frappait un animal, rapporte la Régie de police de Memphrémagog RPM dans un communiqué de presse.

Une fois sur place, les policiers ont trouvé le Husky complètement couvert de sang , et ont contacté la Société protectrice des animaux SPA .

Selon la Régie de police de Memphrémagog RPM , le propriétaire du chien, un homme de 75 ans, a reconnu avoir demandé à une connaissance de tuer son animal, qu’il jugeait trop âgé.

Les policiers ont retiré trois chats et saisi une soixantaine de comprimés de méthamphétamine dans la résidence du propriétaire. Ce dernier a été libéré pour procédures par sommation et un dossier sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour cruauté envers un animal, négligence et complicité après le fait.

Les forces de l'ordre recherchent toujours la personne ayant battu le chien pour le propriétaire. Il s’agirait d’un homme de 5 pieds 7 pouces de 60-70 ans, bedonnant avec une barbe de quelques jours ou une moustache foncée , selon les policiers.

Tout témoin ou personne détenant de l’information sur le dossier est invité à appeler l’agente Geneviève Allaire au 819-843-3334, poste 227.