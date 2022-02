L’Ontario va déployer des tests rapides pour la COVID-19 gratuits dans les épiceries

Une source gouvernementale au courant du plan a déclaré à La Presse canadienne que la ministre de la Santé, Christine Elliott, annoncera plus de détails mercredi.

La source a indiqué qu'il y aura une limite d'une boîte de cinq tests par ménage et par visite.

5,5 millions de tests par semaine

L'Ontario a fourni des trousses de test antigénique rapide gratuites dans les centres commerciaux et les magasins d'alcools en décembre avant les vacances.

La source a déclaré que l'Ontario a directement acheté des tests rapides et en distribuera jusqu'à 5,5 millions par semaine.

La nouvelle survient quelques semaines après que la province a restreint l'accès aux tests PCR, dépassée par la propagation galopante du variant Omicron.

En janvier, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, semblait réfléchir à un changement de stratégie de dépistage.