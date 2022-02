COVID-19 : la situation se stabilise en Colombie-Britannique

La pandémie de COVID-19 en Colombie-Britannique se stabilise et la province pourrait bien avoir atteint son sommet des hospitalisations la semaine dernière. Le nombre d’hospitalisations demeure sous la barre des 1000 cas pour une septième journée consécutive.

Mardi, les autorités sanitaires ont rapporté 1117 nouvelles infections au SRAS-CoV-2, dont le tiers sont situés dans la région de l’Intérieur, pour un total de 24 372 cas actifs en Colombie-Britannique.

Bien que ces chiffres soient sous-estimés, notamment en raison du nombre de personnes qui s’isolent sans passer de test de dépistage, il est tout de même possible d’observer une tendance à la baisse. En l’espace de deux semaines, le nombre de cas actifs a diminué de plus de 8000 cas.

Parmi les personnes ayant contracté le virus, 986 sont hospitalisées comparativement à 1035 il y a tout juste une semaine. Aux soins intensifs, le nombre de patients atteints de la COVID-19 a toutefois légèrement augmenté, passant de 139 le 1er février à 146, mardi.

Pour la première fois depuis un peu plus d’un mois, aucun nouveau décès n’est venu alourdir le bilan total de 2707 décès depuis le début de la pandémie il y a maintenant deux ans.

Levée progressive des restrictions au Canada

Ailleurs au Canada, les restrictions sanitaires sont levées une à une. En Alberta, le passeport vaccinal sera obsolète dès mercredi et le gouvernement de Jason Kenney retire la limite de personnes dans la majorité des lieux.

La Saskatchewan a également prévu l’abolition du passeport vaccinal dès le 14 février, tandis qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, une levée de la totalité de ses mesures sanitaires dès le 7 avril a été annoncée.

Le Québec ne fait pas bande à part puisque le premier ministre François Legault a annoncé mardi son plan de déconfinement qui comprend un retour à la normale dès le 14 mars.

En Colombie-Britannique, les mesures sanitaires en vigueur tombent à échéance le 16 février : une conférence de presse avec la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, est prévue le 15 février.