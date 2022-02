Le calendrier de déconfinement bien accueilli en Estrie

Le calendrier présenté par Québec s’étale sur plusieurs semaines en février et en mars. Il inclut notamment l’abolition de la limite légale pour le nombre de personnes admises dans les résidences privées, le retrait de la limite de 500 personnes imposée aux salles de spectacle, et le retour de la danse et du karaoké. Le port du masque, la distanciation sociale et le passeport vaccinal seront toutefois toujours en vigueur, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Les bars, les restaurants et les travailleurs du milieu de la culture rencontrés par Radio-Canada se sont réjouis de cette nouvelle orientation du gouvernement. Maintenant qu’un plan plus prévisible est instauré, ils disent pouvoir mieux planifier la suite de leurs activités.

« On en a relevé beaucoup des défis. On espère réellement que là, on va repartir la machine et qu’on pourra avoir des jours meilleurs. » — Une citation de Annie Faucher, copropriétaire du restaurant Liverpool, à Sherbrooke

On attend également l'avènement des terrasses et tout ça. On est déjà rendus à réfléchir à notre été , ajoute Mme Faucher.

C’est extraordinaire pour nous. Les places debout, c’est une salle où on a beaucoup de spectacles avec une section debout, donc pour nous, c’est une excellente nouvelle, tout comme la capacité maximale , souligne quant à elle la directrice générale du Théâtre Granada Suzanne-Marie Landry.

Une nouvelle qui réjouit les sportifs

Le milieu des sports attendait aussi ce déconfinement avec impatience.

Après avoir dû interrompre leur saison pendant la période des Fêtes, des milliers de jeunes athlètes vont pouvoir recommencer à affronter des adversaires dans le cadre de véritables matchs.

On est très heureux de pouvoir revoir nos athlètes sur le terrain. Ça fait déjà quelques semaines qu’ils ont recommencé à pratiquer. Ils avaient très hâte de pouvoir jouer des matchs contre d’autres équipes , souligne Nathalie Beaupré, la directrice générale du Réseau du sport étudiant du Québec des Cantons-de-l’Est.

Jocelyn Thibault, le directeur général de Hockey Québec. Photo : Radio-Canada

On ne pourra peut-être pas tout reprendre, mais je crois qu’on va être en mesure d’avoir une fin de saison plus qu’intéressante pour nos jeunes joueurs et joueuses. Dans les prochains jours, on va repenser à tout ça, on va évaluer tout ça, comment on pourrait maximiser la fin de la saison avec les régions et les associations de hockey mineur , explique de son côté Jocelyn Thibault, le directeur général d'Hockey Québec.

Avec les informations de René-Charles Quirion