Un conducteur entre la vie et la mort à la suite d’une collision à Saint-Bruno

L'accident a eu lieu dans le secteur de l’intersection avec la route 170 vers Saint-Gédéon.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville, la collision a impliqué une camionnette et un camion cube.

Les policiers ont été appelés concernant une collision frontale sur la route 169. C'est entre une camionnette de style Econoline et un camion cube de livraison. Il y avait une personne par véhicule. Le conducteur du camion cube a subi des blessures légères et a été transporté au centre hospitalier. Par contre, le conducteur de la camionnette a subi des blessures graves et on craindrait pour sa vie , a-t-elle indiqué vers 21 h 15.

Aucune autre information n'a été transmise sur les circonstances de l'accident. Actuellement, il y a un policier en enquête collision qui procède à l'analyse de la scène , a-t-elle ajouté.