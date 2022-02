Des convois rendent difficile l’accès à un hôpital dans le sud du Manitoba

Des convois anti-mesures sanitaires rendent difficile l’accès au Centre de santé Boundary Trails situé entre Morden et Winkler, dans le sud du Manitoba, à un peu plus de 100 kilomètres au sud-ouest de Winnipeg.

À quelques reprises, des convois,en roulant lentement sur l’autoroute 3, ont ralenti la circulation.

La semaine dernière, Terry Tichkosky a amené sa sœur de 82 ans à l’hôpital parce qu’elle souffrait de douleurs à la poitrine.

Habituellement, le chemin entre Morden et Winkler prend 15 minutes. Derrière le convoi, le déplacement lui a pris 1 heure et 15 minutes.

J’étais littéralement emprisonné, dans le bouchon de circulation , raconte-t-il à Canadian Broadcasting Corporation CBC mardi.

M.Tichkosky dit avoir réussi à se faufiler entre des véhicules en attirant l’attention des automobilistes, mais les semi-remorques et tracteurs à l’avant ne l’ont jamais laissé passer.

Mardi, la sœur de M. Tichkosky est toujours à l’hôpital et souffre d’une infection sévère, informe-t-il.

Le maire de Morden, Brandon Burley, raconte que cette histoire n’est pas unique.

En plus de ralentir la circulation en roulant lentement, certains protestataires se stationnent de manière à bloquer l’accès à des routes secondaires ou en gravier qui pourraient être utilisées comme détour pour se rendre à l’hôpital.

C’est une action extrêmement dangereuse, et certainement, si c’est fait dans cette intention, c’est une action immorale , déplore-t-il dans une entrevue à Canadian Broadcasting Corporation CBC mardi.

On ne sait pas quand le convoi va recommencer, mais on leur demande de le faire d’une manière plus responsable pour s’assurer que notre communauté ne soit pas mise en danger , poursuit, le maire Burley.

Un porte-parole de Santé Sud indique que le convoi a également eu des impacts sur son personnel. Deux infirmières sont arrivées en retard pour leur quart de travail, la fin de semaine dernière.

De plus, deux ambulances ont été coincées dans la circulation pendant plus d’une heure, mais heureusement aucun patient n’a été touché , confirme le porte-parole de Santé Sud, mais le risque d’avoir un incident critique est réel .

La police surveille la situation

Le Code de la route interdit aux véhicules de rouler à une vitesse qui pourrait perturber la circulation

Un porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affirme que la police respecte le droit des gens d’exercer leur droit de manifester tout en maintenant la paix.

Une communication ouverte, une approche raisonnée et tempérée et le bon usage du pouvoir discrétionnaire de la police guident les interventions de la Gendarmerie royale du Canada GRC lors d’événements majeurs comme ceux-ci , a affirmé le porte-parole.

Au cours de la dernière fin de semaine, la Gendarmerie royale du Canada GRC a reçu des appels concernant le blocage de l’accès au Boundary Trails Health Centre et des préoccupations concernant la sécurité routière, laisse savoir le porte-parole.

Les agents de police affirment avoir discuté avec les organisateurs du convoi pour s’assurer qu’une voie de l’autoroute 3 reste ouverte à la circulation et être restés sur les lieux pour assurer la sécurité.