Une brigade de l’accessibilité universelle à Laval

Depuis quelques mois, une brigade de quelque 25 personnes handicapées répertorie ces obstacles dans certains lieux publics de Laval, grâce à une nouvelle application mobile.

Nous, on entend toutes sortes d'aberrations , indique Josée Massicotte, chargée de projet au Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval (ROPPHL), responsable de la Brigade AXECIBLE. Ça nous prenait un endroit pour recenser ça.

L'application mise au point par l'équipe du ROPPHL répertorie une multitude d'obstacles possibles sur le parcours d'une personne handicapée, selon les limitations de l'individu qui l'utilise. Les personnes aveugles et celles en fauteuil roulant, par exemple, évalueront des éléments différents le long de leur parcours.

Depuis l'été 2021, les brigadiers évaluent ainsi divers aspects liés à l'accessibilité dans les lieux publics qu'ils fréquentent au quotidien, par exemple les transports en commun, les hôpitaux, les bibliothèques, etc. Pour le moment, la brigade se concentre toutefois sur les installations qui relèvent de la Ville de Laval ou du gouvernement provincial, qui ont des obligations plus importantes que les lieux privés en matière d'accessibilité universelle.

Les obstacles physiques des lieux ne sont pas les seuls à être évalués. L'accueil et l'aide offerte par les employés font aussi partie du questionnaire, tout comme la signalisation des lieux et les embûches qui peuvent apparaître sur les sites Internet des institutions.

Des rapports sont par la suite acheminés aux gestionnaires des institutions concernées. L'objectif est de communiquer les failles d'accessibilité aux partenaires de manière constructive, explique Josée Massicotte.

« D'arriver devant un partenaire et de lui dire : ça fonctionne pas, on a des plaintes à formuler, des revendications à faire, ce n'est pas une bonne façon. » — Une citation de Josée Massicotte, chargée de projet au ROPPHL

La Cité-de-la-Santé sous la loupe

Christine Tessier, qui emploie l'application depuis quelques semaines, l'a utilisée pour évaluer un département de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Elle a d'abord eu du mal à s'installer dans la salle d'attente avec son fauteuil roulant. Il y a des chaises partout... tu te places où? Et avec la pandémie, il y a aussi des panneaux partout! J'ai dû déplacer une chaise pour m'installer quelque part.

Stéphanie Longpré, membre de la Brigade AXECIBLE de Laval Photo : Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier

L'application lui a ensuite permis d'évaluer une salle de bain. Celle-ci était adaptée, mais la minuscule affiche qui l'annonçait était invisible de loin. La poignée était ronde, j'ai eu un peu de misère avec mes mains. Pas de crochet pour mon manteau : le crochet était à la hauteur de quelqu'un qui est debout , raconte Mme Tessier. Ce sont des détails , insiste-t-elle, mais qui s'additionnent et compliquent la vie de bien des gens.

Stéphanie Longpré, une autre brigadière, a des difficultés de mobilité et d'orientation depuis qu'elle a subi un traumatisme crânien cérébral. Elle emprunte régulièrement les transports en commun à Laval, et certains endroits, comme la station de métro De la Concorde, lui semblent particulièrement déroutants.

« Depuis mon accident, je n'ai plus de capacités intuitives et j'ai besoin d'indications. Beaucoup de monde, au métro De la Concorde, vont dire que c'est évident, mais moi si ce n'est pas indiqué, je ne le sais pas. » — Une citation de Stéphanie Longpré, membre de la Brigade AXECIBLE

Selon ces deux brigadières, c'est toutefois dans les lieux privés, comme les commerces, les restaurants ou les salles de spectacle, que les obstacles à l'accessibilité sont les plus fréquents. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que des personnes handicapées, il y en a de plus en plus , croit Christine Tessier.

La population est vieillissante, alors on va en voir de plus en plus avec des marchettes, des cannes et des fauteuils. Les mamans avec les carrosses, c'est la même chose : s'il n'y a pas de porte automatique et de rampe d'accès, c'est plus difficile.

Écoutez le reportage de Philippe-Antoine Saulnier à l'émission Le 15-18.

Un outil pour les gestionnaires des lieux publics

Josée Massicotte constate une grande volonté de la part des gestionnaires d'améliorer l'accessibilité, mais ceux-ci expriment un besoin de mieux connaître les meilleures pratiques, selon elle. On ne sait pas trop comment s'y prendre, alors il y a des faux pas qui sont faits. Ou encore, tant qu'à ne pas savoir quoi faire ni comment le faire, on aime mieux ne rien faire.

La Ville de Laval, qui a contribué à financer la création de la Brigade AXECIBLE, entend se servir des rapports qui seront produits grâce à l'application.

La Ville de Laval a contribué à financer la création de la brigade. Photo : Radio-Canada

Si l'accueil n'était pas convenable pour une personne autiste, par exemple, cela peut être une question de formation pour tel ou tel employé , explique Nicholas Borne, conseiller municipal responsable des transports et de l'habitation au comité exécutif.

Si c'est un ascenseur qui est manquant, on comprend que c'est un projet à moyen terme, mais pour des demandes qui ne demandent pas nécessairement un investissement important, on pourra réagir rapidement , dit M. Borne.

Le ROPPHL espère que l'application qu'il a mise au point à Laval puisse éventuellement être reprise par les organismes des autres régions du Québec.

« Les difficultés des personnes handicapées révèlent les difficultés de toute la société. » — Une citation de Josée Massicotte, chargée de projet au ROPPHL