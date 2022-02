Enquête ouverte pour cause de salut nazi dans une école à Toronto

Dans une lettre envoyée aux parents, la directrice de l'École intermédiaire Charles H. Best, Elever Baker, qualifie l'incident de bouleversant et inacceptable .

Nous sommes très fiers de notre école qui est un endroit accueillant, sécuritaire et inclusif et cela a toujours été notre message aux élèves , souligne-t-elle. Cela ne reflète pas non plus qui nous sommes et ce que nous représentons en tant qu'école et en tant que communauté.

L'incident s'est produit mardi dernier avant le début des cours à l'école située près de la rue Dufferin et de l'avenue Finch, selon l’école.

Mme Baker affirme qu'une enquête était toujours en cours et que l'école prenait des mesures immédiates pour résoudre le problème.

Nous nous engageons à identifier, interrompre et aborder intentionnellement le racisme et la discrimination dans notre école, en mettant l'accent sur l'antisémitisme , indique la lettre.

La directrice insiste sur le fait que l'incident ne reflète pas ce que représente la communauté scolaire.

Au nom de l’École intermédiaire Charles H., nous admettons et regrettons le tort que cet incident a causé aux membres de notre communauté scolaire et à notre climat scolaire commun , continue Mme Baker.

L'école affirme que les membres du personnel consultent les conseillers en équité du Conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB) pour établir de nouvelles stratégies et de nouveaux outils pour lutter contre l'antisémitisme.

Ils ne savent pas ce que ça signifie

Shari Schwartz-Maltz, porte-parole du conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB et présidente du comité du patrimoine juif du conseil, déclare que les élèves impliqués ne savaient pas ce que cela signifiait.

C'est un symbole qu'ils voient à la télévision, ils l'ont vu déployé sur des drapeaux lors de manifestations, ils le voient en ligne. Ça devient normalisé et ils ne savent pas ce que cela signifie vraiment, ça signifie un symbole de haine , dit-elle mardi dans un communiqué.

Dans une déclaration sur Twitter, le maire John Tory s'est dit très attristé d'apprendre l'incident à caractère antisémite.