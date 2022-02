C’est vrai que la situation dans les hôpitaux était et demeure extrêmement préoccupante. Mais la situation sanitaire en Ontario ressemble à celle du Québec.

On a les mêmes incertitudes et les mêmes inquiétudes face à Omicron. On sait que le variant est redoutable, très contagieux, et qu’il est absolument nécessaire pour le gouvernement de demeurer flexible et « agile » face aux développements liés à la COVID-19.

Un autre astéroïde avec un nom grec peut encore nous tomber dessus, a dit le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, mardi.

N’empêche, les gens d’affaires, les entrepreneurs, les organisateurs d’événements, les secteurs du tourisme et de la culture, tout le monde sait que la prévisibilité est l’une des clés du succès en économie. Comment prévoir la tenue d’un spectacle, d’un festival ou d’un match de hockey si les règles ne sont pas connues? Comment organiser un congrès, donner rendez-vous à des milliers de personnes qui viennent de partout dans le monde, si les prochaines étapes prévisibles ne sont pas dévoilées?

Il était temps , a déclaré François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. Les entreprises ont besoin de prévisibilité et, après deux ans de fermetures successives, cette prévisibilité est tout sauf un luxe.

À son avis, le gouvernement Legault a attendu trop longtemps avant d’annoncer son calendrier, laissant plusieurs entreprises dans l’incertitude. Comment peut-on laisser des entrepreneurs dans le néant dans une situation où ils sont encore plus fragiles? , a-t-il demandé en entrevue à Zone économie, mardi soir.

Déjà, nous savons qu’il y a une réduction de 20 % des permis de restaurants à Montréal depuis deux ans. Cette décroissance influe sur la structure commerciale et l’offre touristique de Montréal. Pouvait-on laisser cette industrie s’enfoncer encore davantage?

Une date : le 14 mars

En comprenant qu’on reviendra à 100 % de capacité le 14 mars, les organisateurs peuvent donc espérer qu’ils pourront présenter leurs événements. La course de formule 1 pourra avoir lieu en juin. Les artistes internationaux invités au Festival de jazz, à Osheaga ou au Festival d’été de Québec pourront nous visiter et n’auront pas à changer leur calendrier de spectacles pour aller là où ils auraient été accueillis.

Les touristes internationaux se diront probablement que ça vaut le coup, finalement, de réserver des billets pour aller voir les baleines à Tadoussac, les îles de la Madeleine, le rocher Percé, le château Frontenac ou les festivals de Montréal sans craindre, de façon raisonnable, une annulation des activités culturelles et touristiques prévues.

L’objectif n’est pas d’éliminer d’un coup sec les contraintes et les restrictions, qui n’existent pas pour rien. Il n’est pas non plus de prédire l’avenir, de jouer à Nostradamus et d’être plus visionnaire que nos voisins. Et il est clair qu’un calendrier peut être modifié par un changement imprévu de la situation, advenant une détérioration grave de la maladie.

Mais avec des tendances, des indicateurs, un cadre de prévisibilité, les entrepreneurs peuvent inviter, organiser, développer leurs événements et donner à leurs clients une feuille de route pour la suite des choses. Et les touristes peuvent se dire que de venir chez nous en 2022 a toutes les chances d’être exceptionnel!

Des événements sauvés de justesse?

Les congrès représentent de 50 à 60 % du chiffre d’affaires de plusieurs hôtels au Québec. Or, la présidente du Regroupement des événements d’affaires, Caroline Lepage, disait à Zone économie vendredi soir dernier que 1200 événements étaient à risque et auraient pu être annulés si le gouvernement ne donnait pas des indications claires, très rapidement.

La LNH menaçait d’annuler son repêchage 2022 qui doit se tenir à Montréal l’été prochain et de le faire ailleurs, si les restrictions sanitaires et économiques demeuraient en place. Bertil Fabre, le PDG du Centre Sheraton de Montréal, affirmait mardi matin que cet événement représente des entrées d’un demi-million de dollars pour son organisation.

Le premier ministre a déclaré mardi qu’il faut développer une nouvelle approche pour l’avenir afin d'éviter d’autres fermetures. Il faut le souhaiter, parce que le Québec est en concurrence avec le monde entier pour attirer des événements, des investissements et des visiteurs.

Et si c’est ouvert ailleurs, alors que chez nous, nous n’arrivons pas à composer avec les vagues de COVID-19 sans fermer une partie de l’économie à la hâte, il se pourrait bien que les artistes internationaux, les grandes entreprises, les touristes et les entrepreneurs choisissent d’autres destinations pour aller dépenser leurs dollars.

Vivre avec la COVID-19, ce n’est pas faire abstraction de son existence. C’est de mettre en place toutes les mesures les plus efficaces pour atténuer l’impact de la COVID-19 tout en permettant la tenue d’activités économiques les plus sécuritaires possibles. C’est de donner des indicateurs de référence à la population et d’offrir un calendrier de prévisibilité aux milieux d’affaires, sachant qu’il est toujours sujet à changement.