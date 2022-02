Un deuxième entraîneur arrêté à Montréal tente d’obtenir sa liberté

Après Charles-Xavier Boislard, qui a recouvré sa liberté la semaine dernière après s’être engagé à respecter plusieurs conditions, c'était au tour de Robert Luu, mardi, de comparaître devant le juge. Son enquête sur remise en liberté devrait se poursuivre et prendre fin mercredi, alors que, jeudi, ce sera le tour de Daniel Lacasse.

Les trois hommes ont été arrêtés mercredi dernier. Ils ont comparu de manière formelle le lendemain.

Robert Luu est âgé de 31 ans. Trois accusations d’agression sexuelle, de contacts sexuels ainsi que d’incitation à des contacts sexuels ont été déposées contre lui. Les deux autres entraîneurs arrêtés sont âgés de 43 ans et font face à des chefs de même nature.

Mercredi, la Couronne a révélé en détail les présumées agressions commises par Robert Luu contre une élève mineure entre septembre 2014 et décembre 2017. Ces témoignages ne peuvent toutefois pas être rapportés ici, le juge ayant rendu une ordonnance de non-publication en raison de l'âge des victimes alléguées.

Deux enquêtes en plus du procès

L'affaire a créé toute une commotion à l'école secondaire, comme dans tout le réseau du sport étudiant.

Elle a même fait réagir à Québec, le ministère de l'Éducation ayant décidé de lancer sa propre enquête afin d'éclaircir les circonstances ayant mené à l'arrestation des trois hommes.

« C'est abominable, ce qui est arrivé. Et il ne faut plus jamais que ça arrive. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Lundi soir, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys a également fait savoir qu'il avait mandaté une firme externe pour examiner le cas de l'école Saint-Laurent.

C'est toujours choquant que ça arrive toujours en 2022, malgré toutes les choses qui sont mises en place, que ce soit dans les formations d'entraîneurs ou scolaires , déplore Alban Diop, entraîneur de natation à l'école Saint-Laurent.

Après, ça nuit à tout le monde, à la réputation, et du coup, on doit encore plus – nous, en tant qu'éducateurs – se sécuriser, faire attention dans nos pratiques à ce qu'on dit, à ce qu'on fait , poursuit-il.

Le Service de police de la Ville de Montréal SPVM a lancé un appel aux étudiantes et ex-étudiantes des trois entraîneurs de basketball en invitant celles-ci à communiquer avec les enquêteurs si elles ont été témoins ou victimes de gestes répréhensibles.

Avec les informations de Sébastien Desrosiers et de Marc Verreault