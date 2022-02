Des cliniques d’hygiénistes dentaires pour contrer la pénurie de dentiste

L’hygiéniste dentaire Annie Dionne travaille pour un dentiste, mais il prendra sa retraite bientôt et il n'a pas de relève, ce qui a motivé sa décision d'ouvrir sa propre clinique.

Je ne veux pas que tous ces patients-là se retrouvent le bec à l’eau et ça, sans compter tous les autres patients qui sont orphelins qui n’ont pas de dentistes, qui n’ont pas accès à aucun soin dentaire que ça soit préventif ou curatif , explique-t-elle.

L'hygiéniste dentaire Annie Dionne croit son service compensera en partie le départ à la retraite d'un dentiste. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Depuis deux ans, à la suite d’un changement de loi, les hygiénistes dentaires ont la possibilité d’ouvrir leur propre clinique.

Par contre, l’ouverture de ces nouvelles cliniques ne fait pas l'unanimité.

Pour certains, il s’agit d’une bonne façon de contrer le manque d’accès aux soins dentaires, mais pour d’autres, cette nouvelle offre de services est loin de régler tous les problèmes.

Une vingtaine de cliniques

Entre 15 et 20 cliniques ont maintenant pignon sur rue au Québec, estime le président de l’Ordre des hygiénistes, Jean-François Lortie.

Nous, on le voit d’un très bon œil parce que ça apporte une nouvelle offre de services en fait en soins buccodentaires directement à la population , commente-t-il.

Il observe qu'une pénurie de dentiste frappe l’Est-du-Québec depuis cinq ans. On voit un vieillissement de la population, un vieillissement des professionnels qui sont en place. Il y a des cliniques dentaires qui ferment, des dentistes qui essaient de vendre leur pratique, mais qui n’ont pas de relève en région , rappelle-t-il.

Pour sa part, la dentiste matanaise Pascale Giroux croit que le suivi de l’état de la santé buccale des patients sera difficile.

La dentiste matanaise Pascale Giroux estime que la formule coûtera plus cher aux patients. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Selon elle, le patient paiera plus cher pour fréquenter deux cliniques plutôt qu'une seule. Nous, on ne peut pas traiter un patient selon notre Ordre, sans l’avoir vu, pris des radios, établir un plan de traitement et un diagnostic, explique-t-elle. Donc les frais vont être pratiquement plus élevés.

Pour le président de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec, Carl Tremblay, ces nouvelles cliniques ne règlent pas le problème de la pénurie de dentistes. Il ne sort pas plus de finissantes des collèges alors ça ne donne pas plus d’heures supplémentaires de traitements aux Québécois, soulève-t-il. C’est juste une opportunité différente aux hygiénistes dentaires.

Annie Dionne maintient vouloir augmenter l’offre de services pour que les patients soient mieux desservis. Pourquoi aller travailler chez un autre puis juste servir une partie de la population?, demande-t-elle. Ma clinique est prévue pour pouvoir agrandir, pour pouvoir accueillir d’autres professionnels de la santé buccodentaire ou un dentiste.

L’Ordre des hygiénistes du Québec compte plus de 6800 membres actifs comme Annie Dionne.

Pour répondre aux besoins, il estime qu’il en faudrait 1100 de plus.

D’après le reportage de Jean-François Deschênes