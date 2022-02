Qui sont les élèves qui fréquenteront le nouveau complexe scolaire à Moncton?

Le district scolaire francophone Sud (DSFS) a tenu une rencontre virtuelle avec les parents, mardi soir, pour leur présenter les derniers développements en lien avec le nouveau complexe qui abritera deux écoles francophones et une garderie.

Nouveau complexe scolaire en quelques chiffres Le Mascaret (6e à 8e année) : environ 675 élèves

Nouvelle école maternelle à 5e année : environ 630 élèves

Garderie : jusqu'à 221 enfants, dont 90 après-classes

Qui fréquentera cette nouvelle école?

Lors de la réunion, le District scolaire francophone Sud DSFS a présenté aux parents trois options de zonage qui permettront de déterminer dans quelle école iront les élèves des différents quartiers. Les parents devront se prononcer sur leur scénario préféré.

L’objectif de ce redécoupage de la carte scolaire est d’éliminer les classes mobiles dans les écoles existantes et de permettre d’équilibrer la population étudiante dans les différentes écoles, indique le district scolaire.

Il va être important pour vous les parents de nous donner vos commentaires pour permettre au conseil d’éducation de bien choisir la meilleure option de zonage , a expliqué la directrice du District scolaire francophone Sud DSFS , Monique Boudreau.

Les cartes présentant les différents scénarios seront publiées sur le site Internet du district scolaire mercredi.

Les travaux de construction du nouveau complexe scolaire se poursuivent, comme le montre cette photo prise le 8 février 2022. Photo : Radio-Canada / Mathieu Bernier

Au mois de mars, le Conseil d’éducation votera sur une option de zonage. Les parents dont les enfants fréquentent l’école Le Sommet ou l’école Champlain seront ensuite informés de l'option retenue et sauront s’ils se joignent au nouveau complexe ou s’ils restent dans leur école actuelle.

Tous les élèves de la maternelle à la 8e année qui iront au nouveau complexe changeront d’école en même temps, en janvier 2023. Ce scénario a été choisi à la suite d’un sondage fait auprès des parents.

Une autre rencontre pour les parents qui ont des questions sur la garderie aura lieu bientôt.

Un complexe scolaire moderne

L’architecte Christian Hébert, de la firme Design Plus Architecture à Moncton, a présenté les plans des écoles et de la garderie.

Il a décrit un complexe scolaire avec des sections bien définies pour chacune des écoles, ainsi que des espaces communs et multifonctionnels.

Les écoles seront dotées d’espaces ouverts et collaboratifs, d’une grande bibliothèque, de puits de lumière naturel et de lieux qui favorisent autant l’apprentissage que les échanges sociaux. Un jardin communautaire, des terrains de jeu et des terrains de sports seront aussi aménagés à l’extérieur.

Ces grands escaliers mènent à la bibliothèque, mais serviront également d'espace de rassemblement extérieur. Photo : Ville de Moncton/Design Plus Architecture

Christian Hébert donne l’exemple de mini-carrefours qui seront construits dans chaque section des écoles ou d’un escalier d’urgence qui servira aussi de lieu de rassemblement pour les élèves.

La firme a imaginé un espace intégré au quartier existant et à la nature qui l’entoure.

Deux directeurs sont nommés

L'école pour les élèves de la 6e à la 8e année [la nouvelle école Le Mascaret] sera dirigée par Serge Boucher, qui est est l'actuel directeur de l’école Le Mascaret.

Serge Boucher, directeur de la nouvelle école pour les élèves de la 6e à la 8e année, lors de la réunion de parents, mardi soir. Photo : Radio-Canada

Pour ce qui est de la nouvelle école pour les élèves de la maternelle à la 5e année, le directeur sera Eric Landry. Il est actuellement le directeur de l’école Mont-Carmel à Saint-Marie-de-Kent et a déjà travaillé à l’école l’Odyssée.

Eric Landry sera le directeur de la nouvelle école pour les élèves de la maternelle à la 5e année. Il s'est adressé aux parents lors d'une rencontre, mardi soir. Photo : Radio-Canada

En avril 2018, le gouvernement provincial a annoncé le projet de construire cette nouvelle école pour répondre à la croissance du nombre d’élèves qui fréquentent les écoles Le Sommet et Champlain.