Un traîneau-civière qui se glisse dans un sac à dos conçu en Gaspésie

De plus en plus populaires, surtout en Gaspésie, le ski et le surf des neiges hors-piste entraînent des enjeux de sécurité complexes. Deux enseignants en tourisme d’aventure du Cégep Gaspésie-Les Îles, Sébastien Simard et Alexandre Billette, ont conçu un traîneau-civière, baptisé le Nano Traino.