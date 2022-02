Quel bilan pour la petite révolution du don d’organes en Nouvelle-Écosse?

Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse devenait le premier en Amérique du Nord à appliquer le principe de consentement présumé pour le don d'organes. À moins de s'y être clairement opposée, toute personne est ainsi considérée comme un donneur potentiel au moment de sa mort. Une réforme jusqu'ici prometteuse, mais imparfaite.

Depuis janvier 2021, le consentement au don d’organes en Nouvelle-Écosse fonctionne à l’opposé de ce qui est fait ailleurs au pays.

Tous les Néo-Écossais qui ne souhaitent pas qu’on prélève leurs organes après leur décès peuvent ajouter leur nom à un registre. Les proches d'un défunt sont aussi toujours consultés, pour confirmer que la personne n'avait jamais exprimé de malaise lié au don d'organes. Si aucune position sur la question ne lui est connue, on considère qu’elle consent à donner ses organes.

On veut s'assurer que les gens qui voudraient donner leurs organes peuvent le faire, explique le Dr Stephen Beed, médecin responsable du programme de don d’organes en Nouvelle-Écosse. Cela n'arrivait pas toujours auparavant. Dans certains cas, les gens voulaient être donneurs, mais la famille ne donnait pas son consentement.

Dr Stephen Beed, directeur médical du programme de don d'organes et de tissus de la Nouvelle-Écosse Photo : The Canadian Press / Andrew Vaughan

L’autre objectif, c'est que le nombre de donneurs reflète mieux le taux d'appui au don d'organes exprimé dans la population. L'an passé, 155 donneurs de tissus (cornées, valves cardiaques, etc.) ont été recensés en Nouvelle-Écosse, ce qui représente une hausse de 40 % par rapport à 2020.

Vingt-huit personnes décédées ont aussi été identifiées comme des donneurs potentiels d'organes consentants; des chiffres qui sont encourageants, mais révélateurs de l'ampleur du défi, selon le Dr Beed.

« Les gens pensent que ce n'est pas très grave s'ils souhaitent donner leurs organes, mais que cela ne se concrétise pas, qu'il y aura rapidement d'autres organes disponibles. Dans notre province entière, en un an, il y en a seulement eu 28. Cela n'arrive pas si souvent, alors en perdre un seul est lourd de conséquences. » — Une citation de Dr Stephen Beed, directeur médical du programme de don d'organes et de tissus de la Nouvelle-Écosse

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau programme, plus de 57 000 personnes ont quant à elles officiellement refusé que leurs organes soient prélevés. C'est environ 6 % de la population, soit moins que ce que les responsables du programme avaient prévu. Et selon le Dr Beed, ces refus ne sont pas toujours soutenus par des arguments valides.

Il y a encore beaucoup de gens qui nous appellent pour s'informer en disant qu'ils vont se retirer du programme parce qu'ils ont une maladie qui les disqualifie, selon eux. Vous pourriez avoir une maladie qui ferait en sorte que vos poumons ne pourraient pas être donnés, alors que vos reins seraient très bons.

Don d’organes : un an de consentement présumé en N.-É.

Une nouvelle loi encore méconnue

En parlant à des Néo-Écossais rencontrés dans les rues d’Halifax, un constat s’impose : ils sont nombreux à ignorer qu’une nouvelle loi basée sur le principe de consentement présumé existe maintenant dans la province. Une telle méconnaissance n’a rien de rassurant, selon la Dre Marie-Chantal Fortin, chercheuse au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM).

Ça soulève des enjeux éthiques, affirme-t-elle. Ça pourrait faire en sorte qu’on prélève ou qu’on ne prélève pas les organes de certaines personnes, mais que ça aille à l'encontre de leur volonté.

C’est pourquoi elle souligne qu’une importante campagne d’éducation et de sensibilisation doit accompagner l’adoption du principe de consentement présumé. Le médecin responsable du programme en Nouvelle-Écosse abonde dans le même sens.

J'aurais aimé pouvoir créer des liens plus solides avec la communauté médicale et la population de la province, admet le Dr Beed. Il y a eu un effort concerté pour lancer une campagne d'éducation, mais nous devons en faire plus.

Certaines études ont aussi démontré que le principe de consentement présumé n’avait rien d’une solution miracle pour augmenter le taux de dons d’organes. D’autres facteurs, comme les dépenses en soins de santé d’un gouvernement ou le nombre de donneurs potentiels, semblent parfois jouer un plus grand rôle.

Il y a des pays, comme les États-Unis, qui ont quand même de très bons taux de dons d’organes sans qu’il y ait de consentement présumé, rappelle la Dre Fortin. C’est souvent un facteur parmi tant d’autres qui explique la performance des pays en termes de dons d’organes.

Bientôt adopté ailleurs au pays?

Malgré ces réserves, le directeur de l’Association canadienne des greffés (section Nouvelle-Écosse), Marc Maillet, se réjouit de l’adoption de la nouvelle loi.

Et alors que d’autres provinces canadiennes, comme le Québec et le Manitoba, envisagent à leur tour de passer au consentement présumé, il les presse d’agir afin de, dit-il, réduire les listes d’attente pour réception d'une greffe un peu partout au pays.

Marc Maillet, directeur de l’Association canadienne des greffés (section Nouvelle-Écosse) Photo : Radio-Canada / Mathieu Papillon

Il a d’ailleurs lui-même dû subir des traitements de dialyse pendant trois ans, en attente du nouveau rein qu’il a finalement reçu en 2015.

« Il faut toujours que tu restes autour, parce que tous les deux jours, tu as besoin de te rendre à l'hôpital pour ton traitement. Toute ta vie tourne autour de ton horaire de dialyse. Ça affecte la famille, ça affecte tout le monde autour de toi. » — Une citation de Marc Maillet, directeur de l’Association canadienne des greffés (section Nouvelle-Écosse)

Au total, 276 Canadiens sont décédés en attente d'un don d'organes en 2020. Devant ces données, aucune province ne peut se priver d’un programme de consentement présumé, aussi imparfait soit-il, selon Marc Maillet. Adopter cette nouvelle loi, si ça peut sauver deux personnes, pour moi, ça vaut la peine , ajoute-t-il.