Regard sur l’héritage de Joe Fortes, le premier sauveteur de Vancouver

L’héritage de Joe Fortes est un exemple de détermination des pionniers noirs qui ont fait face à de nombreuses difficultés et à l’exclusion pour tenter de faire leur vie , explique la présidente de la Société Hogan's Alley, June Francis.

Né en 1865 à Trinidad, dans les Caraïbes, Joe Fortes a voyagé à Liverpool, en Angleterre, avant de s’établir à Vancouver où il est devenu sauveteur et instructeur de natation dans une ville à prédominance blanche.

Joe Fortes a travaillé bénévolement comme sauveteur avant d'obtenir un salaire de la Ville après une pétition des citoyens pour qu'il soit payé pour ses services. Photo : Archives de la Ville de Vancouver

On lui attribue d’avoir sauvé au moins 29 personnes de la noyade et d’avoir appris à nager à un nombre incalculable de personnes, selon la co-autrice du livre Our Friend Joe : The Joe Fortes Story, Lisa Anne Smith.

En 1986, il est nommé, à titre posthume, Citoyen du siècle et, cette année, la Ville de Vancouver a décidé de nommer le 9 février le jour Joe Fortes, en l’honneur de son anniversaire.

Avec les informations d'Alexandre Lamic et d'Ashley Moliere