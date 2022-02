Une politique pour favoriser l’accueil de nouveaux arrivants au Témiscamingue

La MRC de Témiscamingue a officiellement lancé mardi sa Politique d’accueil et d’établissement durable des nouveaux arrivants.

Cette politique, adoptée en novembre dernier, vient rassembler tous les gestes et les intentions qui favorisent l'accueil de nouveaux résidents et leur intégration, une démarche entamée il y a plusieurs années.

Nos municipalités, nos organisations et les entreprises étaient actives pour attirer et accueillir de nouvelles populations. Maintenant, on canalise tout ça dans une politique, qui se déclinera en plan d’actions , indique la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc.

La préfète de la MRC du Témiscamingue, Claire Bolduc lors de l'annonce qui a eu lieu en format virtuel. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

En 2017, la MRC s'était fixé comme objectif d'accueillir 500 nouvelles personnes au Témiscamingue d’ici 2022. Puis, en 2019, elle a mis en oeuvre une stratégie d’attractivité.

Roselyne Koa Ndzana, une Camerounaise d'origine qui arrive de France, s'est établie au Témiscamingue il y a un mois. Depuis son arrivée, elle dit avoir ressenti les valeurs promues dans la stratégie d'accueil de la MRC.

Les gens venaient me souhaiter la bienvenue à mon domicile, même sans m’avoir connue. J’ai bénéficié d’un accueil des plus chaleureux, comme si j’étais un des leurs depuis un moment , rapporte Roselyne Koa Ndzana.

Elle souligne d’ailleurs le soutien du Carrefour jeunesse emploi, qui l’accompagne toujours et lui propose de nombreux ateliers.

Au cours des prochaines semaines, un plan d'action proposant des mesures concrètes sera présenté au conseil de la MRC.

L’enjeu du logement

Ça a été une grosse difficulté, l’accès au logement , raconte Roselyne Koa Ndzana, qui souhaite profiter de l’occasion pour lancer un message aux investisseurs et acteurs du milieu immobilier.

Il faut que le Témiscamingue et la ville de Ville-Marie en particulier puissent accueillir cette vague [d’immigrants] et ça fait partie du stress des immigrants, de pouvoir se loger quand on arrive , ajoute-t-elle.

La Politique d’accueil et d’établissement durable a d’ailleurs identifié la problématique de la crise du logement.

Au Témiscamingue actuellement on fait faire un état de situation complet , souligne Claire Bolduc. Quelle est la situation, quelle est la disponibilité des logements, où sont-ils, de quelle nature sont ces logements? Et aussi, on se projette dans l'avenir. Quels seront les besoins de logement dans les deux, cinq prochaines années?

La préfète assure que l’accès au logement est une priorité à laquelle la MRC va s’attarder dans les prochains mois.