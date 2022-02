Entre Regina et Zenon Park, l’amour au temps de la pandémie

Laura Psotka et Marco Pelchat se sont rencontrés peu de temps avant le début de la pandémie. Elle vit à Regina et lui à Zenon Park, à 350 km au nord de la capitale saskatchewanaise. Malgré la distance et les embûches, leur amour continue de s'épanouir.

Tout a commencé avec Morgan Ortman, une amie commune aux deux futurs amoureux.

C'est elle qui a d'abord suggéré à son amie d'envoyer un message au jeune homme.

Normalement, ce n’est pas quelque chose que je fais. Je suis plutôt timide. Mais cette fois-ci, je me suis dit que je n'avais rien à perdre alors je lui ai envoyé un message! , raconte Laura Psotka, tout sourire.

« Le reste, comme on dit, appartient à l'Histoire! » — Une citation de Laura Psotka

Avec sa gentillesse, son humour et sa curiosité, Marco Pelchat a su charmer la jeune femme.

Il y a tellement de choses que j’aime chez lui , raconte cette dernière. Son sens de l’humour est absolument incroyable. Il sait toujours comment faire pour me remonter le moral. C’est son superpouvoir!

« Au début de la pandémie, nous avons parlé de la distance : étions-nous prêts à vivre cette relation à distance? Et je suis si heureuse que nous l’ayons fait! », explique Laura Psotka. Photo : Radio-Canada / fournie par Laura Psotka

Quant à lui, c’est le sourire et le rire de la Réginoise qui l'ont séduit.

Elle est tellement cute. Tu fais une blague, elle sourit et fait un petit rire… un petit rire de Laura… C’est tellement cute , raconte le jeune homme. Elle est vraiment gentille et son énergie… Laura, c’est juste une bonne énergie alors je savais que c’était une bonne personne.

Ne pas pouvoir se voir

À l'époque, peu avant le début de la pandémie, Laura Psotka et Marco Pelchat étudiaient en production cinématographique à l'Université de Regina.

Or, l'arrivée de la COVID-19 a compliqué les choses pour les deux amoureux.

La pandémie nous a volé notre première année de relation , se désole Laura Psotka. S’il n’y avait pas eu de pandémie, Marco serait resté sur le campus, à Regina. Et je vis à Regina. Alors nous nous serions vus plus souvent. À cause de la pandémie, il est retourné chez lui, à Zenon Park, à quatre heures de route.

Ce qui est difficile , ajoute Marco Pelchat, c’est de ne pas être capable de se toucher, d’être ensemble en personne, de ne rien pouvoir faire ensemble.

Marco Pelchat n’aurait jamais pensé vivre une telle histoire, encore moins en temps de pandémie. Photo : Radio-Canada / fournie par Laura Psotka

Malgré le virus, le couple parvient à se voir en redoublant de précautions sanitaires.

Ce n’est pas une situation idéale, mais c’est important pour nous que nos grands-parents respectifs soient en sécurité , explique Laura Psotka. On veut aussi protéger les plus jeunes : j’ai de jeunes neveux et nièces et lui a une toute nouvelle nièce. Nous portons des masques et sommes tous les deux pleinement vaccinés. Si nous trouvons qu’il y a trop de personnes à un endroit, nous nous en allons.

Un premier Noël ensemble

C'est finalement lors des célébrations de Noël 2021 que la jeune femme a pu rencontrer les membres de la famille de Marco Pelchat.

C'est que les deux amoureux ont attendu d’être pleinement vaccinés avant de pouvoir rencontrer leurs familles respectives.

Ils sont tellement gentils! , se remémore Laura Psotka. C’était tellement amusant! Ils étaient emballés que je parle un peu français et que je puisse les comprendre. Ils m’ont tellement bien accueillie. Ils m’ont tout de suite fait sentir comme l'une des leurs.

Le jeune homme a aussi pu rencontrer sa belle-famille pour la toute première fois cette année.

Ça s’est vraiment bien passé , raconte-t-il. On était un peu nerveux, mais aussi très excités parce que c’est toujours une grosse affaire de rencontrer la famille de sa copine pour la première fois. Alors en plus de la pandémie… ça rend un peu plus nerveux.

« Il y a toujours une façon pour que l’amour devienne plus fort que tout ce qui se retrouve sur ton chemin. » — Une citation de Marco Pelchat

Jamais Laura Psotka et Marco Pelchat n’auraient cru vivre une telle histoire d’amour, encore moins en temps de pandémie.