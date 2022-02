Brent Sass remporte la partie alaskienne de la Yukon Quest 2022

Le multiple vainqueur de la Yukon Quest Brent Sass a récidivé en remportant la Yukon Quest 350 en Alaska. Il a parcouru les 350 miles (580 kilomètres) de la course en 2 jours, 19 heures et 30 minutes.

Bons chiens, bravo les gars! Les premiers mots du champion après la confirmation de sa victoire auront été pour ses quatorze chiens, accompagnés d’une caresse pour chacun d’entre eux.

Déjà vainqueur en 2015, 2019 et 2020, le meneur de chiens d’Eureka, près de Fairbanks, a franchi en premier la ligne d’arrivée, à 6 h 10 heure locale.

Autre fierté de l'équipe, les 14 chiens qui avaient pris le départ Slater, Pink, Woody, Capone, Pop, Jackson, Draco, Morello, Alder, Marble, Jip, Garnet, Evo et Lucy ont tous rallié l'arrivée pour gagner ensemble cette YQ350.

Sur la ligne d'arrivée de la YQ350, Brent Bass (au centre avec le manteau marron) pose avec son père Mark Sass (tout à gauche), Steve Stoller, et un autre membre de son équipe (à droite). Photo : Photo - Frank Stelges

Si la course originelle de 1000 miles (1609km) a été modifiée cette année à cause de la pandémie et de la météo, elle représentait malgré tout un défi de taille puisque les participants ont dû franchir les sommets Eagle et Rosebud deux fois.

Les deux autres courses se déroulant au Yukon, les YQ100 et YQ300, s’élanceront du parc Shipyard le 19 février prochain et Brent Sass sera une fois de plus présent sur la ligne de départ.