LAFIB a gagné son pari en ouvrant son usine alimentaire

Et comme l'usine locative de transformation des aliments est déjà rentable, Laboratoire de formation et d'innovation bioalimentaire LAFIB compte investir 500 000 $ en mai pour faire l'acquisition de nouveaux équipements de pâtisserie.

Depuis octobre 2020, l'usine locative de transformation des aliments permet à différentes entreprises de fabriquer leurs produits à grande échelle et d'accéder plus facilement aux marchés.

Différents produits régionaux sont fabriqués à l'usine de LAFIB. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les restaurateurs et les entrepreneurs qui veulent cuisiner leurs recettes et les mettre en pots peuvent louer des espaces ou demander aux employés de l'usine de le faire.

Avec cette initiative, Laboratoire de formation et d'innovation bioalimentaire LAFIB voulait rendre le marché agroalimentaire plus accessible en permettant aux propriétaires de diversifier leur offre en pleine pandémie.

Auprès de LAFIB, les entreprises peuvent compter sur les services de différents professionnels en recherche, développement et mise en marché. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Dans les premières années, ils ne doivent que se concentrer sur la production [ et ] la commercialisation [ … ] sans devoir faire des investissements majeurs dans les infrastructures, dans les équipements et dans le contrôle qualité , explique la directrice générale de Laboratoire de formation et d'innovation bioalimentaire LAFIB , Émilie Villeneuve.

LAFIB offre des services en recherche, en développement et en mise en marché depuis 2015. Son usine permet désormais aux entreprises de tester leurs recettes et de valider que leurs procédés fonctionnent.

Dès la semaine prochaine, cette tartinade à l'ail fera son entrée dans les épiceries de la région. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

C'est le cas de la Pépinière Boucher de Saint-Ambroise qui s'est lancée dans la production d'ail il y a quelques années. Depuis l'automne 2020, elle a développé trois produits Oh M'ail M'ail avec l'aide de Laboratoire de formation et d'innovation bioalimentaire LAFIB . C'est d'ailleurs dans l'usine qu'ils sont préparés et emballés.

C’est impossible de faire ça dans ta cuisine et d’aller chez Metro et dire : "J’ai développé un produit, est-ce que je peux le mettre sur ta tablette?" , explique la directrice principale de la Pépinière Boucher Sophie Limoges. On a des procédures de salubrité à respecter tant au fédéral qu’au provincial [ et ] Laboratoire de formation et d'innovation bioalimentaire LAFIB a ces accréditations-là.

Pour la Pépinière Boucher, l'expérience est concluante. D'ici l'été, elle aura ses propres installations pour mettre ses produits en marché.