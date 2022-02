Une accompagnatrice aide les familles d’origines diverses dont les aînés ont immigré

Avant la pandémie, le Canada accueillait, chaque année, en moyenne 4100 personnes âgées de 75 ans et plus et 23 000 personnes âgées de 60 à 74 ans dans le cadre des programmes de super visa et de résidence permanente. Beaucoup d'entre eux rejoignaient des familles qui avaient elles-mêmes immigré récemment.

C'est le cas de Ram et Bimala Sharan Aryal, octogénaires, qui ont vécu trois ans à Calgary avant de faire leurs valises pour retourner au Népal. L'isolement était trop fort.

Au Népal, c'est un peu difficile, mais mentalement, nous sommes heureux et tranquilles, ici. Mes amis et ma religion sont ici, donc nous sommes connectés à notre culture , se réjouit Ram.

Shobha Joshi, la fille de Ram et Bimala, raconte que ses parents avaient du mal à se rendre à l'épicerie parce qu'ils ne conduisent pas. Ensuite, sa mère a été opérée pour un cancer, et elle n'a pas voulu laisser les services de soins à domicile l'aider à se rétablir, car elle ne parle pas anglais.

Mon père était celui qui s'occupait de tout. Je pouvais voir cet épuisement propre aux aidants chez mon père , témoigne Shobha Joshi.

Aujourd'hui, ses parents lui manquent, à elle et à ses enfants, mais Shobha Joshi a un nouveau projet. Elle a récemment été embauchée comme première accompagnatrice d'aidants d'origines diverses pour l'organisme provincial sans but lucratif Caregivers Alberta.

Elle espère ainsi pouvoir aider des aînés à surmonter les obstacles auxquels ses parents ont été confrontés.

Aider les immigrants aînés

Quiconque a besoin de notre soutien est toujours le bienvenu , dit Shobha Joshi. Cela me passionne vraiment parce que je suis aussi une nouvelle immigrante au Canada. J'avais beaucoup de difficultés, dans la phase initiale, et j'aimerais aider d'autres personnes qui viennent d'arriver dans ce pays.

Financée par la province, l'organisation Caregivers Alberta offre gratuitement un accompagnement individuel ainsi que des ateliers, par exemple sur la façon de s'y retrouver dans le système de soins à domicile de l'Alberta.

Karen Cuthbertson, directrice de Caregivers Alberta, explique que le poste d'accompagnatrice pour les aidants d'origines diverses a été créé parce que les membres de certaines communautés ethniques font face à des obstacles lorsque vient le temps de trouver des ressources et de l'aide.

Elle ajoute que les nouveaux immigrants ont tendance à juger la culture canadienne comme individualiste.

Shobha est formidable avec quiconque lui tend la main , dit Karen Cuthbertson.

Elle comprend du mieux qu'elle peut qu'il s'agit d'un immigrant confronté à une culture différente et elle le met en contact avec d'autres ressources. En fait, une grande partie de son travail consiste à leur faire savoir qu'ils ne sont pas seuls.

Apprendre l'anglais n’est pas une priorité chez les aînés immigrants

Au Centre pour nouveaux arrivants de Calgary, le vice-président Kelly Ernst affirme que l'organisme tente également de suivre de près la population d’immigrants aînés qui s'installent au Canada.

Il explique que l'on s'attend à ce que les immigrants apprennent l'anglais, mais qu'en réalité, beaucoup de ces personnes âgées ne le feront jamais.

Dans certains cas, ils ont été amenés au Canada pour aider à la garde des enfants, mais leur rôle change lorsque les enfants grandissent. Lorsque les temps sont durs, les familles peuvent avoir du mal à les soutenir, ce qui peut obliger l'aîné à chercher un emploi rémunéré sans pouvoir parler anglais.

Nous le voyons tout simplement trop souvent , dit Kelly Ernst. Les programmes de soutien aux aidants en Alberta sont terribles, et lorsqu'il s'agit des personnes avec lesquelles nous travaillons, ils sont [presque] inexistants.

Le Centre dispose d'une équipe de sensibilisation et de divers programmes ciblés sur l'aide sociale, le transport et la langue pour les personnes âgées.