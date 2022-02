Le Domaine Floribell menacé de saisie

Le Domaine Floribell, de Saint-Élie-de-Caxton, pourrait être saisi afin de procéder à une vente sous contrôle de justice. Selon ce qu'a appris Radio-Canada, un entrepreneur en construction de Shawinigan réclame à ses propriétaires plus de 1,2 M$ pour rembourser les travaux qu’il a effectués et facturés, mais qui n'auraient pas été payés à ce jour.

Au moment de leur achat en 2019, Lyne Sénécal-Chartier et son conjoint Robert Chartier projetaient l'ouverture d'une résidence pour aînés en bordure du Lac Bell : une destination touristique prisée qui accueille des centaines de baigneurs lors des belles journées d'été.

C'est à l'entrepreneur Construction André Magny qu'a été confié le mandat de convertir l'immense bâtiment existant. Or, les travaux sont inachevés et interrompus depuis des mois. L'entrepreneur exige depuis décembre 2020 le paiement d'un montant de 1 257 266,04 $.

Les travaux sont inachevés et interrompus depuis des mois. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Souhaitant d'abord saisir le Domaine Floribell et ses bâtisses pour en devenir propriétaire (prise en paiement, hypothèque légale), l'entrepreneur a fait savoir par le biais de son avocat qu'il préférerait finalement procéder à une vente sous contrôle en justice ; c’est à dire, que le bâtiment soit vendu pour récupérer l’argent.

D'ici à ce qu'un jugement soit rendu dans cette affaire, Lyne Sénécal-Chartier et son conjoint devront s'assurer de garder le bâtiment en bon état. Le juge a ordonné le 21 janvier dernier d'assurer le bâtiment et de fermer toutes ouvertures afin de conserver le bâtiment dans le meilleur état possible.

Joint par Radio-Canada, Lyne Sénécal-Chartier a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas commenter l'affaire.

L'entrepreneur André Magny, qui tente pour sa part de recouvrer les sommes dûes, n'a pas retourné notre appel.

Des campeurs inquiets

Lyne Sénécal-Chartier a fait parvenir une correspondance à tous les campeurs du Floribell hier, mentionnant vouloir les rassurer quant aux rumeurs qui circulent.

« Nous savons que certaines personnes ont fait véhiculer certains propos à notre égard mais nous tenons à vous rassurer. Tout se passe bien pour le Floribell et que nous attendons la prochaine saison avec impatience en espérant tous vous retrouver. » — Une citation de Lyne Sénécal-Chartier, propriétaire du Domaine Floribell

Du même souffle, elle exige un paiement partiel de 700 $ avant le 15 février afin de conserver leur emplacement de camping pour la saison 2022. Elle indique qu’une pénalité de 25 $ par jour s’appliquera à tous ceux qui ne paieront pas leur dû d’ici cette date.

Leur résidence pour aîné fermée d'urgence par la santé publique

Outre le Domaine Floribell, le couple est aussi propriétaire de la résidence pour aînés Le Phare de la Paix, à l'Épiphanie. La semaine dernière, 21 de leurs aînés ont dû être évacués d'urgence par le CISSSS de Lanaudière.

Le journal La Presse rapportait que ces aînés qui vivent avec un trouble cognitif étaient dénutris et déshydratés. Estimant que leur santé était compromise (certains n'avaient pas eu de brossage de dents depuis un bon moment), la santé publique les a pris en charge afin de leur trouver un nouveau toit.