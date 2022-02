Plan de déconfinement : les sportifs fébriles de pouvoir enfin jouer

Le mouvement et mot-clic #OnVeutJouer lancé mercredi par les joueurs de l’équipe de hockey des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) avait eu l'effet d’une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

En conférence de presse mardi, le premier ministre du Québec a avoué avoir remarqué que la grogne contre les mesures sanitaires avait augmenté ces dernières semaines, en précisant toutefois que c’est l’aval de la santé publique qui a motivé la décision de son gouvernement de procéder à ce déconfinement.

Nous on a fait ça très humblement pour donner une voix, pour que tout le monde se fasse entendre. On a vu l’ampleur que le mouvement a pris et puis la décision qui a été prise aujourd’hui on la trouve juste et cohérente , a commenté l'entraîneur-chef des Patriotes Marc-Étienne Hubert qui ne peut dire si le mouvement #OnVeutJouer a fait pencher la balance.

Il explique cependant que l’initiative a certainement permis de mettre en lumière les enjeux de décrochage scolaire et de santé mentale chez les jeunes athlètes.

Un peu partout dans la province des équipes sportives ont suivi le mouvement initié par les Patriotes. Photo : tirée de Twitter/@Lintrepidegat

Au Québec dans le dernier mois, on a vu énormément d’athlètes universitaires quitter malheureusement parce qu’on ne pouvait pas jouer de matchs et au niveau des associations de sports scolaire et mineur, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de décrochage, beaucoup de détresse , précise l'entraîneur au micro de Barbara Leroux.

Les Patriotes joueront leur premier match depuis les fêtes mercredi le 16 février à l’ancien Colisée de Trois-Rivières. Marc-Étienne Hubert se réjouit également du retour des spectateurs.