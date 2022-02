Higgs veut aller vers le déconfinement complet, l’opposition appelle à la prudence

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick laisse entendre qu’il présentera un plan de déconfinement cette semaine. L’opposition l’invite à faire preuve de prudence et à se fier aux avis des experts et de la santé publique.

En entrevue au réseau CBC, lundi, Blaine Higgs a affirmé que le gouvernement rencontre la santé publique ces jours-ci afin de faire le point sur la pandémie et de discuter de la suite des choses.

Blaine Higgs s’attend à ce que la santé publique fasse des recommandations au cours des prochains jours.

Ils vont décrire ce que l’on a vu après l’adoption des mesures précédentes, de ce qui se passe dans les hôpitaux et de la direction que nous pouvons prendre dans les deux, trois ou quatre prochaines semaines , a-t-il dit.

Blaine Higgs affirme qu’il fera une annonce avant la fin de la semaine qui permettra de mieux définir quel est le chemin qui mène vers la réouverture .

Il s’attend à ce que cette annonce soit bien accueillie par les manifestants qui s’opposent aux mesures sanitaires.

J’espère qu’on en arrivera à un point où les modérés qui sont vaccinés verront la voie que l’on présente et ils diront ok, on est là, on avance, dans quelques semaines, dans un mois, on aura une vie qui est presque normale, a-t-il dit.

Blaine Higgs n’est pas le seul premier ministre provincial à prévoir la levée de la plupart des restrictions. Mardi, plusieurs de ses homologues – dont ceux de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec et de la Saskatchewan – ont présenté leur plan de déconfinement.

À l'Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement a indiqué qu'il prévoyait lever la totalité des restrictions dans deux mois, le 7 avril.

Il ne faut pas aller trop vite, dit l'opposition

Les partis d’opposition demandent au gouvernement de ne pas agir trop rapidement, afin de ne pas répéter les erreurs du passé.

Le chef par intérim de l’opposition officielle, le libéral Roger Melanson, accuse le premier ministre de faire les choses à l’envers.

Dire à la santé publique voilà en principe où il veut s’en aller, "trouvez-moi une solution pour y arriver", ça ne me semble pas être la bonne approche et les bonnes étapes à suivre , a-t-il dit.

Il réitère qu’il a confiance en la santé publique. C’est aux experts de guider les décisions du gouvernement, pas le contraire, martèle-t-il.

Il faut s’assurer que les décisions prises au niveau de cette gestion de la pandémie soient basées sur la science, sur l’épidémiologie, sur le niveau de risque et analysées par les gens crédibles de la santé publique. Non pas par le premier ministre du Nouveau-Brunswick qui a un agenda politique.

La porte-parole du Parti vert, Megan Mitton, abonde dans le même sens. Je pense que n’importe quel plan devrait être basé sur la science, sur ce que les experts et la santé publique disent , croit-elle.

La députée de Memramcook-Tantramar invite aussi le gouvernement à faire preuve de beaucoup de prudence.

Il faut s’assurer qu’on ne va pas trop vite. On a vu ce qui est arrivé l’an passé. Le gouvernement a décidé qu’on n'avait pas besoin de restrictions et nous avons été frappés par la quatrième vague de la COVID. Et ce n’était pas bon du tout. On parle des vies des gens dans nos communautés.

En août 2021, le gouvernement du Nouveau-Brunswick est passé à la phase verte du plan de déconfinement plus rapidement que prévu. Au cours des semaines suivantes, la province a été frappée de plein fouet par une nouvelle vague de la COVID-19.

6 morts au Nouveau-Brunswick, mardi

Le nombre d'hospitalisations et de patients aux soins intensifs est stable, mardi, au Nouveau-Brunswick, et la tendance depuis une semaine semble indiquer une baisse lente, mais soutenue de ces indicateurs.

La province signale mardi six nouveaux décès chez des personnes atteintes de la COVID19, ce qui porte le bilan à 269 morts au Nouveau-Brunswick.

On signale mardi 151 hospitalisations liées à la COVID-19, comme la veille. Il y a une semaine, jusqu'à vendredi, le nombre d'hospitalisations oscillait plutôt autour de 160.

Par ailleurs, 17 patients sont aux soins intensifs, un de plus que la veille. Huit patients étaient sous respirateurs artificiels mardi. On indique aussi que 325 travailleurs de la santé sont en isolement, soit 19 de moins que la veille.