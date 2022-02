L’ancien entraîneur des Whitecaps plaide coupable à des accusations d’ordre sexuel

Mardi matin à la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, Bob Birarda a plaidé coupable à trois chefs d’accusation pour agression sexuelle et à un chef d’accusation pour exploitation sexuelle.

Il a comparu par visioconférence à son audience qui avait lieu au Palais de justice de North Vancouver.

Lorsque le juge lui a demandé comment il souhaitait plaider aux quatre chefs d’accusation qui pesaient contre lui, Bob Birarda a répondu d'une voix forte je plaide coupable, votre honneur . La date de l'audience pour la détermination de la peine n’a pas encore été fixée.

En décembre 2020, l’ancien entraîneur a été accusé de six chefs d’accusation pour exploitation sexuelle, deux chefs d’accusation pour agression sexuelle et un chef d’accusation pour leurre de mineur pour des offenses alléguées qui se seraient déroulées à North Vancouver, Burnaby et West Vancouver entre janvier 1988 et mars 2008.

Les accusations ont été modifiées la semaine dernière pour y inclure six chefs d’accusation pour exploitation sexuelle pour toucher sexuel, trois chefs d’accusation pour agression sexuelle et un chef d’accusation pour avoir mis à la disposition d’un mineur du matériel sexuellement explicite.

Plus d'une douzaine de femmes ayant joué pour les Whitecaps et ayant pris part à l’équipe nationale des jeunes de moins de 20 ans autour de 2008 ont dénoncé les agissements de l’ancien entraîneur en alléguant qu’il était inapproprié avec des membres des deux équipes.

Les allégations qui lui sont reprochées incluent d’avoir envoyé des messages textes sexuels à certaines joueuses, d’avoir frotté la cuisse d’une joueuse, d’avoir proféré des commentaires obscènes et d’avoir intimidé de jeunes femmes qui ignoraient ou dénonçaient son comportement.

Ces allégations n’ont pas été prouvées en cour.

Bob Birarda a été démis de ses fonctions d’entraîneur par les Whitecaps et par Canada Soccer en octobre 2008. Les deux organisations n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire, mardi.