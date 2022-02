James Bauder : l’homme qui voulait renverser le gouvernement

C'est-à-dire avant la pandémie et bien avant l'entrée en vigueur, en janvier 2022, de l'obligation pour les camionneurs de se faire vacciner, sans quoi ils sont tenus de se mettre en quarantaine quand ils traversent la frontière.

James Bauder est président de Canada Unity, une association de Calgary qui est l’une des principales organisatrices du convoi des camionneurs à Ottawa.

L'Albertain est aussi le promoteur du fameux protocole d'entente (MOU en anglais) qui exigeait la démission du gouvernement Trudeau et l'instauration d'un nouveau gouvernement qui serait dirigé par lui-même, son épouse, Sandra Bauder, un autre membre de Canada Unity, Martin Brodmann, ainsi que le Sénat du Canada et la gouverneure générale.

Le 8 février 2022, Canada Unity a annoncé qu’il retirait son protocole d’entente . Canada Unity n’appuie pas et n’encourage pas les gestes qui ternissent les valeurs démocratiques des Canadiens , ont écrit James et Sandra Bauder dans un communiqué, sans préciser de quels gestes il s’agissait.

Selon le protocole, qui n'a aucune valeur juridique, ce nouveau gouvernement non élu aurait annuler immédiatement toutes les restrictions sanitaires en lien avec la COVID-19.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le 10 décembre 2021, James Bauder et des partisans sont allés au Sénat dans l'espoir de remettre aux sénateurs le « protocole d'entente » qui demande la dissolution du gouvernement actuel. Photo : Facebook James Bauder

Ce protocole , qui a été associé au convoi, a lui aussi été créé bien avant l'arrivée des poids lourds sur la colline du Parlement. M. Bauder a essayé sans succès de le remettre en main propre à des sénateurs, le 10 décembre 2021, accompagné de manifestants antimesures sanitaires.

Un policier à l'extérieur du Sénat a gentiment expliqué aux manifestants qu'ils n'avaient qu'à poster leur document, comme en fait foi une vidéo publiée sur le compte Facebook de M. Bauder.

Nouvelle stratégie : parler de libertés

James Bauder a participé à l'organisation de United We Roll (Ensemble nous roulons) en 2019. Ce convoi réclamait la construction de pipelines et l'abolition de la taxe sur le carbone. Certains protestataires du convoi manifestaient aussi contre le nouveau Pacte mondial sur les migrations.

Déjà, M. Bauder réclamait la démission du premier ministre Trudeau. Espérons qu'il aura sa lettre de démission en main et qu'il va juste partir et laisser la direction du pays à des gens qui savent vraiment ce qu'ils font , a-t-il affirmé, en anglais, dans une vidéo tournée en route vers le parlement en 2019.

En 2021, James Bauder et son association, Canada Unity, ressuscitent l'idée d'un convoi, cette fois pour s'opposer aux restrictions sanitaires liées à la pandémie.

En 2021, James Bauder se déplaçait à bord d’un véhicule récréatif qu’il a fait signer par ses partisans. Photo : Facebook

À bord de son véhicule récréatif (VR) de type Winnebago, il a parcouru le Canada réclamant la fin des mesures sanitaires et sollicitant des signatures en appui à son protocole d'entente .

Alors qu'il vient d'arriver à Ottawa, en décembre 2021, il tourne une vidéo à bord de son véhicule récréatif VR où il incite ses partisans à changer de stratégie.

Selon lui, les gens en ont assez d'entendre les discours anti-vaccins : Arrêtez de parler des vaccins. Code rouge sur les vaccins. Ça suffit. Ce chien-là est mort .

Il explique que les algorithmes des réseaux sociaux ne laissent plus passer ces messages et qu'il faut s'y prendre autrement : Qu'est-ce qui est plus important : parler de vaccin ou parler de nos libertés et d'unité. OK. Sérieusement. C'est une stratégie que j'essaie de partager avec vous.

Influence religieuse

Chrétien évangélique (born-again), M. Bauder invoque souvent Dieu dans sa lutte contre les mesures sanitaires.

Il demande même pardon au Seigneur quand ses efforts pour arrêter la vaccination ne fonctionnent pas.

Je suis désolé, Dieu. Je ne sais pas quoi dire ou faire de plus. J'ai fait de mon mieux pour aider à sauver autant de vies que possible pour votre royaume , écrit-il sur Facebook en août 2021.

Je prie dans leurs dernières heures, pour que les victimes de ce génocide vous retrouvent, vous et votre grâce, Cher Seigneur , ajoute-t-il en citant un pseudo-article qui annonce faussement que la vaste majorité des personnes qui meurent de la COVID sont vaccinées.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L’été dernier, James Bauder a publié un pseudo-article sur les vaccins en s’excusant auprès de Dieu, affirmant qu’il avait tenté de sauver autant de vies qu’il le pouvait. Photo : Facebook James Bauder

Des pancartes et des discours religieux sont aussi très présents au sein du convoi à Ottawa.

Ça peut paraître surprenant, effectivement, au premier regard, de voir un courant religieux venir se fondre dans le convoi , a convenu le politologue Frédéric Boily, du Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, en entrevue avec Radio-Canada.

Mais il explique que pour certaines communautés en Alberta, les restrictions sanitaires ont été perçues non seulement comme une atteinte aux libertés individuelles, mais aussi comme une atteinte à la liberté de religion.

On sent du côté des évangéliques que l'aspect de se retrouver à l'intérieur d'une église pour partager leur foi est menacé par les restrictions qui obligeaient à mettre sur pause ces rassemblements à l'intérieur des églises , a-t-il affirmé.

Il va de soi que les manifestants qui participent au convoi et qui ont leurs propres opinions sur les mesures sanitaires ne partagent pas nécessairement les idées de l'organisateur James Bauder.

Racisme et théories du complot

Les comptes de James Bauder sur les réseaux sociaux ont aussi été ponctués, au fil des ans, de commentaires sur les immigrants. Par exemple, James Bauder cite l'immigration comme l'une des causes des impôts trop élevés que doivent payer les Canadiens.

Les rues des grandes villes comme Toronto, Ottawa, Montréal, Vancouver, Edmonton, Calgary et Regina seront rouges de sang alors que davantage de mauvais immigrants et réfugiés (mélangés aux bons qui nécessitent notre aide) vont déferler à travers les frontières ouvertes , a-t-il écrit en 2017.

Nous avons demandé à M. Bauder s'il avait toujours les mêmes convictions, mais au moment de publier ce texte il n'avait pas donné suite à notre message.

M. Bauder reprend aussi le vocabulaire associé à plusieurs théories du complot, comme celle qui conteste la version officielle des attentats terroristes du 11 septembre 2001 ou encore celle de QAnon qui veut qu'un réseau de pédophiles gère secrètement le monde.