Convoi de camionneurs : le maire de Winnipeg convoque une réunion spéciale du conseil

Brian Bowman a fait le point sur le dossier mardi après-midi au cinquième jour du mouvement qui s’oppose aux mesures sanitaires.

Le maire a réitéré le désir des Winnipégois de voir la Ville appliquer les règlements municipaux.

Certains éléments de cette manifestation continuent d’être illégaux, tout en perturbant la vie des citoyens, comme l’accès limité aux voies publiques, le bruit et le harcèlement. Je veux que les Winnipégois sachent que nous entendons haut et fort votre message , a lancé le maire Brian Bowman en conférence de presse, tout en affirmant qu’il avait reçu de nombreuses plaintes de résidents.

Il a aussi qualifié cette manifestation d'occupation .

La réunion, qui aura lieu jeudi, donnera aux conseillers l’occasion de poser des questions à l’administrateur en chef Michael Jack, et d’exprimer leur point de vue sur la façon dont la Ville devrait agir pour la suite, a fait savoir le maire Bowman.

Il a toutefois tenu à rappeler aux citoyens que le conseil municipal n’avait pas l’autorité pour exiger l’attitude à tenir aux forces policières, qui sont responsables de gérer la manifestation.

Des gens manifestent devant le Palais législatif du Manitoba à Winnipeg contre les obligations vaccinales du fédéral et de la province, depuis le 4 février 2022. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Pas d'état d'urgence en vue à Winnipeg

Contrairement à Ottawa, le maire de Winnipeg n’envisage pas pour l’instant de déclarer l’état d’urgence.

On ne vit pas la même situation dans laquelle est Ottawa présentement. Cependant, on ne veut pas voir les choses dégénérer. On ne veut pas voir cette occupation des rues continuer ou grossir. C’est pourquoi on veut que le dialogue se tienne maintenant et pas plus tard , a expliqué le maire.

Il a ajouté que pour l’instant, la situation est maîtrisée bien qu’il appelle à ce qu’elle se termine maintenant .

M. Bowman a dit avoir demandé au conseiller Markus Chambers, président de la Commission de police de Winnipeg, d’organiser une réunion spéciale de cet organisme. Une possibilité que M. Chambers envisagerait d’ores et déjà.

Le maire de Winnipeg a exprimé les mêmes préoccupations auprès du ministre provincial de la Sécurité publique, Kelvin Goertzen ainsi que de la conseillère municipale Sherri Rollins, qui préside le Comité permanent de la politique de protection, des services communautaires et des parcs.