Usine de biocarbone d’Elkem : le lancement retardé par la pandémie

L'entreprise norvégienne devait démarrer les opérations de son usine au début de l'année, mais ne pourra le faire qu'à compter du mois de juillet.

Plusieurs employés se consacrent aux dernières étapes de la mise sur pied de l'usine pilote dans le parc industriel de Chicoutimi.

On doit y fabriquer les premières briquettes de biocarbone. Ce produit vise à remplacer le charbon métallurgique, plus polluant, utilisé pour chauffer les fours d'Elkem.

Les briquettes de biocarbone produites par Elkem ne font pas de poussière : une propriété distinctive, selon les gestionnaires. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Comme de nombreuses autres entreprises, le projet a été affecté par les répercussions de la pandémie.

Mais avec tous les problèmes liés à la COVID, les délais de livraison, le manque de main-d'oeuvre, on vit aussi cette situation-là. On parle maintenant d'un démarrage quelque part au début de juillet , explique Jean Villeneuve, directeur général de la division biocarbone chez Elkem.

Environ 25 travailleurs sont présents dans l'usine pilote et l'entreprise cherche à pourvoir plusieurs postes.

Les employés finalisent les tests et préparatifs avant le démarrage prévu en juillet. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Un investissement revu à 40 M$

Le budget du projet a ainsi été revu à la hausse. Lors de l’annonce du projet, en septembre 2020, le projet avait été évalué à 17 M$, avant d’être estimé à 26 M$ en avril dernier.

« Avec tous les changements que l'on a faits et l'augmentation de capacité, on est rendu à peu près à 40 millions que l'on va dépenser ici dans l'usine pilote. » — Une citation de Jean Villeneuve

Ces délais et cette augmentation du budget ne découragent pas les gestionnaires. Je pense qu'on va réussir, c'est juste une question de temps , estime M. Villeneuve.

Le directeur général de la division biocarbone d'Elkem, Jean Villeneuve, explique que le démarrage a été retardé d’un peu plus de cinq mois. Il est accompagné du directeur de projet Jean-Denis Tremblay et de la directrice de l’usine, Geneviève Chiasson. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Un procédé unique

Le procédé unique de pyrolyse a été conçu à Québec en partenariat avec l'entreprise Pyrovac.

Les autres équipements ont été conçus à Saguenay, pour répondre aux besoins spécifiques d'Elkem , mentionne Jean-Denis Tremblay, directeur de projet chez Elkem.

Sur environ 16 millions de dollars d'achat d'équipements, il y en a environ 3 millions et demi, 4 millions, qui étaient des équipements disponibles sur le marché, comme des centres de contrôle de moteur, des automates, des instruments, a-t-il expliqué. Le reste a pratiquement tout été conçu par nos équipes d'ingénierie.

Le processus de production va débuter à l’extérieur, où les résidus forestiers, écorces et planures, seront emmagasinés puis acheminés à l’intérieur. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le démarrage de l’usine se fera progressivement, indique Jean Villeneuve. On va démarrer les équipements un par un. On va commencer par les équipements de réception de bois, ensuite on va commencer la pyrolyse, puis après, ce sera la partie préparation du matériel, mélange, etc. Puis, ce sera la partie cuisson et stabilisation , a énuméré le directeur général.

Remplacer le charbon par le biocarbone

L’entreprise poursuit toujours le même objectif grâce à son usine pilote: réduire de 40 % les 100 000 tonnes de gaz à effet de serre émises par son usine de Chicoutimi en utilisant les briquettes de biocarbone plutôt que le charbon.

Une fois que les résidus auront passé l’étape du pyrolyseur, ils seront séparés en matière solide et liquide et transportés dans ces deux différents conteneurs. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

On ne trouve pas sur le marché, actuellement, un produit qui est capable de fonctionner dans nos fours , mentionne le directeur général.

Ces briquettes seront fabriquées à partir d'écorce et de planure de bois emmagasinés dans des réservoirs. Les résidus de bois seront transformés et chauffés à haute intensité dans un four.

Deux mandats sont poursuivis avec l'usine pilote : démontrer l'efficacité du procédé pour fabriquer les briquettes et la viabilité à les utiliser pour les fours de l'entreprise.

Dernière étape du processus: les briquettes seront chauffées dans ce four à haute intensité, à gauche. Un autre four viendra s’ajouter d’ici quelques semaines à droite. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Quatre autres usines possibles

Si le processus de production est concluant, quatre autres usines pourraient être bâties au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'ici 2030. C'est quatre usines de 40 000 tonnes, c'est quatre usines dix fois grandes comme ici , précise Jean-Denis Tremblay.

Les test de recherche et développement vont s’effectuer dans ce laboratoire. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Elkem compte s’approvisionner auprès de scieries de la région. La région est bien positionnée parce qu'il y a un nombre important de scieries indépendantes qui peuvent nous fournir les produits dont on a besoin , souligne Jean Villeneuve.

D’après un reportage de Laurie Gobeil