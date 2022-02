Déception face au plan de relâchement des mesures sanitaires

Il veut toujours être le premier à lever les mesures sanitaires et le dernier à les mettre en place quand elles sont nécessaires , dit-il.

Il rappelle que Scott Moe a décidé de lever les mesures il y a un an alors que les cas de COVID-19 liés au variant Delta prenaient de l’ampleur.

Selon M. Meili cela s’est traduit par des centaines de morts qui auraient pu être évitées.

Ryan Meili explique que même si nous voulons tous voir la vie revenir à la normale nous voulons que ça se fasse à un moment où c’est sécuritaire de le faire.

Je dois dire qu'il est très difficile de faire confiance à Scott Moe.

Des syndicats déçus

Le Syndicat canadien de la fonction publique de la Saskatchewan (CUPE-Saskatchewan) se dit profondément déçu par l'annulation annoncée par le gouvernement des mesures de sécurité liées à la COVID-19 .

Il pense que le premier ministre provincial cède à la protestation des camionneurs et abandonne les mesures de santé publique malgré l'opposition des travailleurs de première ligne.

Le Syndicat explique qu’au cours des sept derniers jours, la Saskatchewan a été la deuxième province canadienne avec le plus grand nombre de cas de COVID-19.

Il ajoute que la province a le troisième taux de décès le plus élevé.

De plus, la population de la Saskatchewan a le deuxième plus faible pourcentage de personnes complètement vaccinées , rappelle le Syndicat.

Pour la présidente du Syndicat canadien de la fonction publique de la Saskatchewan CUPE-Saskatchewan , Judy Henley , il est clair que Scott Moe et le gouvernement du Parti saskatchewanais ignorent la communauté médicale et se plient aux groupes d'extrême droite .

Compte tenu de nos hospitalisations record de la semaine dernière, il est imprudent pour le gouvernement d'être la première province à supprimer la preuve de vaccination et le port du masque obligatoire , ajoute Mme Henley.

Elle pense aussi que l'abandon des tests PCR et du traçage des contacts rend impossible la prise de décisions éclairées en tant qu'individus ou organisations .

La présidente du Syndicat des infirmières de la Saskatchewan, Tracy Zambory, parle d’un changement qui arrive alors que le système de santé de la province est à bout.

On ne peut pas mettre un coût sur la vie des gens ni sur le fait que le système de santé est en train d'exploser et que les cas augmentent lorsqu'on observe les eaux usées .

De son côté, le président de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan, Patrick Maze, estime que la levée des mesures est un pari risqué.

Il croit que Scott Moe devrait être à l'écoute des experts et prendre des décisions en fonction de leur avis et non en fonction de la lassitude engendrée par la pandémie.

Mais la démarche gouvernementale ne fait pas que des mécontents dans la province.