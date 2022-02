Plus d’infirmières du sud envoyées en renfort au Nunavut

La Croix rouge canadienne et le gouvernement fédéral envoient des infirmières du sud du pays au Nunavut pour prêter main-forte aux équipes médicales sur place.

Le ministre de la Santé du Nunavut, John Main, en a fait l’annonce lors d’un point de presse, mardi, en affirmant qu’il tentait actuellement d’obtenir plus de soutien sur le terrain .

Ottawa a déjà envoyé deux infirmières à Rankin Inlet, tandis que six infirmières de la Croix rouge canadienne seront déployées d’ici à demain à Taloyoak, à Igloolik et à Baker Lake. Ces collectivités ont été choisies, selon le ministre John Main, puisque ce sont celles aux prises avec le plus de cas actifs.

Le médecin hygiéniste en chef, Michael Patterson, a spécifié que ces infirmières seront affectées à des tâches liées à la crise sanitaire et que leur rôle sera déterminé en fonction des besoins de chaque communauté .

Il pourrait s’agir de tester, d’effectuer de la recherche de contacts, de vacciner, ou toutes ces réponses , a-t-il ajouté.

Le 18 janvier, le premier ministre du Nunavut a annoncé qu’Ottawa allait déployer trois infirmières au territoire et que Statistiques Canada mobiliserait neuf employés pour effectuer de la recherche de contacts.

Le ministre de la Santé tente aussi de recruter plus de personnel infirmier pour alimenter la ligne téléphonique d’urgence pour la COVID-19 et ainsi réduire les temps d’attente .

Il a admis que les ressources pour répondre à la pandémie continuaient d’être limitées, que ce soit en matière de personnel médical ou d’espaces alloués aux personnes atteintes pour qu’elles puissent s’isoler de manière sécuritaire.