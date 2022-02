La mairesse de Senneterre croit à une réouverture rapide de l’urgence

L’urgence est fermée entre 16h et 8h le matin depuis le 18 octobre, en raison d'un manque de personnel infirmier.

Une opération de recrutement lancée en décembre a porté fruit. Après une première embauche en janvier, l’arrivée de deux nouvelles infirmières a été confirmée au cours des derniers jours.

L’objectif fixé par le CISSS-AT était de quatre nouvelles embauches, mais la mairesse de Senneterre croit qu’il est désormais possible de rouvrir l’urgence 24 heures par jour.

Avec trois infirmières sur quatre, ça se peut en mettant en place des horaires modifiés,. C’est un scénario qui fonctionne et qui avait déjà été envisagé. On pourrait se faire annoncer une ouverture 16 heures sur 24, mais on veut rien de moins que 24 heures. Je suis pas mal confiante qu’on se dirige vers ça et j’ai hâte de pouvoir annoncer une date à la population , avance-t-elle

La mairesse de Senneterre Nathalie-Ann Pelchat lors d'une allocution devant le Centre de santé en octobre dernier. Photo : Radio-Canada

Nathalie-Ann Pelchat poursuit ses discussions avec les autorités du CISSS-AT pour planifier une telle réouverture, qui pourrait survenir après l’entrée en poste et l’intégration complète des deux nouvelles infirmières.

Personnellement, je suis optimiste, mais je sais aussi que plusieurs personnes ont perdu confiance, reconnaît-elle. Je dis aux gens de continuer à voir le côté positif des choses. On a accepté d’être partenaire avec le CISSS-AT dans le recrutement et je ne pourrais pas comprendre qu’on ne se dirige pas vers la réouverture 24-7. Il faut que les choses changent rapidement, sinon la population va recommencer à manifester et ce n’est pas ça qu’on veut , ajoute-t-elle.

À ce sujet, le CISSS-AT refuse de s’avancer trop rapidement, surtout que la région doit encore composer avec plusieurs absences en raison de la pandémie.

En raison de l’urgence sanitaire, il a été convenu de refaire le point en ce qui a trait à la possibilité d'accroître le nombre d’heures d’ouverture à la mi-février. Si la situation épidémiologique est plus favorable, en tenant compte également des absences COVID des employés, nous poursuivrons les actions initiées et requises en lien avec l’implantation de l’autogestion des horaires dans l’objectif de déployer une offre de services sur un plus grand nombre d’heures à la population, au CLSC de Senneterre , a répondu le CISSS-AT par courriel.

Incitatifs efficaces

Par ailleurs, la mairesse de Senneterre est persuadée que les incitatifs financiers ont contribué à accélérer le recrutement de nouvelles infirmières.