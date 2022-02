Une agence artistique qui cible les jeunes talents en Acadie voit le jour

Le directeur artistique du Théâtre du Tsar Justin Guitard est aussi à la barre de la nouvelle agence artistique. Photo : Théâtre du Tsar / Frédérik Guitard

L’agence artistique du Théâtre du Tsar vise à recruter des jeunes talents dans les volets de la voix, du jeu, de la photo ou de la scène.

C’est de réussir à encadrer le jeune pour voir ok, c’est quoi ton talent? […] Ok là tu as ce talent-là, peut-être que tu peux faire carrière là-dedans ou en tout cas, on peut essayer. Alors qu’est-ce que je peux donner comme formation, comme outil, comme encadrement, comme opportunité, pour que tu développes ça , explique Justin Guitard, directeur artistique du Théâtre du Tsar.

Quelques membres de l’agence ont déjà participé aux pièces produites par le Théâtre du Tsar dans le sud-est du Nouveau-Brunswick dont Les chanteuses se cachent pour mourir et Barreaux tropicaux.

C’est le cas de l’étudiant en musique à l’Université de Moncton Dominique Melanson, qui souhaite évoluer en chant et en théâtre.

Dominique Melanson est membre de la nouvelle agence artistique du Théâtre du Tsar. Photo : Théâtre du Tsar / Frédérik Guitard

Maintenant que je suis avec l’agence, je parais beaucoup plus professionnel et quelqu'un à prendre au sérieux , indique-t-il.

Justin Guitard considère qu’il a le flair pour bien repérer les talents. Son bagage en enseignement, en improvisation, en cinéma et en théâtre est selon lui un atout qui va lui permet d’apporter ces jeunes plus loin.

J’ai vécu c’est quoi être un enfant qui a un agent, c’est quoi avoir 8 ans 10 ans et se faire avoir par des adultes. Je ne voudrais pas que ça arrive aux jeunes que je côtoie, qui sont dans ma garde rapprochée , affirme-t-il.

L'agence est activement à la recherche de talents.