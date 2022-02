Rapport sur le logement en Ontario : des conclusions « discutables »

Le maire de Toronto, John Tory, a réagi en conférence de presse mardi à la publication du rapport.

Le problème de l'offre de logements, y compris les logements abordables, ne sera pas résolu uniquement par la construction de plus en plus d'immeubles , a-t-il indiqué.

Selon lui, la responsabilité de la planification urbaine devrait incomber aux élus locaux locaux et aux fonctionnaires locaux, alors que le rapport conseille de donner plus de pouvoir décisionnel à la province.

J'ai eu de longues discussions avec le ministre [des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark] et le premier ministre Ford à ce sujet, et je leur ai souligné que ce sont les élus locaux et les fonctionnaires locaux qui savent le mieux comment développer et faire avancer un processus de changement des quartiers dont ils sont responsables, et non le gouvernement provincial , a-t-il indiqué.

Selon lui, le gouvernement provincial peut en revanche appuyer le travail des municipalités.

Il suggère également de rendre plus efficaces les différentes étapes de travail sur les projets immobiliers : Au lieu de demander à 10 personnes de commenter séparément quelque chose, vous les réunissez toutes en même temps et les faites commenter et vous ne laissez pas les dossiers rester sur les bureaux des gens pendant six mois .

Ne pas toucher aux consultations publiques

John Tory a aussi émis des réserves concernant une recommandation qui vise à limiter le temps passé à consulter le public sur des projets immobiliers. Je ne pense pas que le problème soit le temps que prennent ces consultations , a-t-il affirmé.

Je pense qu’on peut améliorer le temps que prend la mise en œuvre des résultats des consultations, à partir du moment où elles ont été recueillies. Selon lui, la mise en place de consultations virtuelles pourrait aider à alléger le processus.

Le maire d’Aurora, Tom Mrakas , s’est également dit déçu par le rapport du groupe de travail sur le logement.

Apparemment, la solution à la crise de l'accès au logement est de limiter la participation du public et de permettre aux promoteurs de construire ce qu'ils veulent, où ils veulent. La planification publique axée sur le profit ne résoudra pas la crise du logement abordable dans nos collectivités. Ce n'est pas un plan pour le peuple , a-t-il ajouté.

Le Nouveau Parti démocratique NPD veut lutter contre la spéculation immobilière

La députée néo-démocrate Jessica Bell a également réagi à la publication du rapport, et indiqué que le Nouveau Parti démocratique NPD rejoint les conclusions du groupe de travail s’agissant de la nécessaire augmentation de l'offre de logements en Ontario, et du besoin de construire à l'intérieur des limites résidentielles existantes.

Notre parti soutient et demande depuis longtemps une réforme du zonage pour augmenter la densité et stimuler la construction de milliers de maisons intermédiaires manquantes dans les quartiers existants , a précisé la députée.

La députée et porte-parole du NPD en matière des droits des locataires, Jessica Bell. Photo : Radio-Canada

Mais, selon elle, l'augmentation de l'offre ne résoudra pas à elle seule la crise du logement. Le gouvernement Ford doit s'attaquer à la spéculation, notamment en introduisant une taxe sur la spéculation et l'inoccupation pour ceux qui ne paient pas d'impôts en Ontario.

Elle a indiqué que le gouvernement provincial devrait s'attaquer à la hausse constante des loyers, notamment en interdisant aux propriétaires d'augmenter le loyer entre chaque locataire.

Elle a enfin enjoint le gouvernement à construire plus de logements abordables pour mettre fin à l’itinérance chronique.

John Palasis, président de l’agence immobilière Realosophy Realty, pense également que le rapport a omis de traiter de sujets liés à la demande immobilière.

Il a notamment évoqué les propriétés utilisées exclusivement pour des locations Airbnb dans le sud de l’Ontario.