L’inspirante histoire d’une policière ontarienne avec Équipe Yukon

L’Ottavien a commencé à pratiquer le curling quand elle avait cinq ans et a joué compétitif dans sa vingtaine avec une certaine Kimberley Tuor.

À 17 ans, le duo Brown et Tuor faisaient la pluie et le beau temps dans les compétitions de curling.

Ça a toujours été un rêve de me rendre aux Scotties. La vie, le travail et les nombreux déménagements ont fait en sorte que malheureusement le curling occupait un rôle moins important , précise la femme de 32 ans qui est maintenant établi dans le Nord de l’Ontario.

Les quarts de nuit à patrouiller les rues de l’épicentre canadiens des surdoses d'opioïdes n’ont certes pas aider à avoir du temps pour pratiquer son sport.

En août dernier, la cigogne frappe à la porte de Stéphanie. Une petite fille voit le jour. Un congé de maternité qui lui donnera du temps pour passer un peu plus de temps au Club de curling McIntyre, comme le constate la gérante du lieu Kim Meunier.

Elle vient souvent aider les jeunes le dimanche. Elle aime tellement son sport qu’elle veut le faire avancer.

Début janvier, le téléphone de Stephanie sonne. Au bout du fil, son amie d’enfance, Kimberley Tuor, qui a déménagé au Yukon à l’âge de 26 ans, lui offre la chance de concrétiser son rêve.

Une règle permet d’avoir un joueur parmi les cinq d’une autre province.

« Quand Kim et son équipe m’ont demandé pour être la cinquième joueuse de l’Équipe Yukon. J’ai dit: ''oui, j’ai du temps. Je suis en congé de maternité.'' Je n’aurais probablement plus la chance d’y retourner. Un rêve que je ne pensais même plus atteindre. »