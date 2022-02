Lors de la sortie de l’album, le journaliste Bernard Michaud s’entretient avec la chanteuse au Montréal ce soir.

L’auteur-interprète explique que dans ses chansons, l’influence de ses parents est bien présente. D’abord celle de sa mère, qui adorait les chansons mélancoliques de partout au monde et puis celle de son père, friand de poésie sud-américaine et espagnole.

« Avec mes sœurs et mes parents, on vivait dans un autobus et on voyageait entre les États-Unis et le Mexique. »