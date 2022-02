Les promoteurs d’une résidence étudiante ont un mois pour consulter les citoyens

Les promoteurs immobiliers d'un projet controversé de résidence étudiante dans le quartier universitaire de Sherbrooke ont demandé un délai d'un mois à la Ville dans le but de rencontrer les citoyens. En comité plénier, le conseil municipal de Sherbrooke a donc décidé de mettre le projet sur pause.

Au cours des prochaines semaines, les promoteurs tenteront de mieux comprendre les réticences des citoyens et de répondre à leurs inquiétudes afin d'obtenir une meilleure acceptabilité sociale de la résidence de 35 logements qu'ils souhaitent construire au coin des rues Galt et Saint-Esprit.

Au moins 70 citoyens ont signé une pétition pour s'opposer au projet. Selon le conseiller municipal Paul Gingues, la grogne s’explique par la vocation étudiante du futur immeuble.

Paul Gingues dit avoir reçu un message des entrepreneurs immobiliers, faisant part de leur ouverture à échanger avec les citoyens inquiets, pour trouver des solutions.

Compte tenu de ce désir des promoteurs à rencontrer les citoyens, je crois que ce serait de mise de reporter à une date ultérieure ce projet-là . Une demande à laquelle les élus ont acquiescé.

À la suite de ces démarches de consultation, les promoteurs devront décider s'ils présentent le projet actuel aux élus municipaux ou s'ils le retirent pour en présenter un nouveau.