La réouverture complète des salles sans siège se fera quant à elle le 14 mars.

L’annonce de ces nouvelles mesures ne passe pas inaperçue dans le milieu culturel et musical à Québec. Un soupir de soulagement se fait sentir du côté des promoteurs et diffuseurs.

On est très heureux de cette perspective-là qui s’en vient dans quelques semaines, qui va non seulement nous faciliter la vie, mais nous permettre de recevoir de magnifiques spectacles , a réagi Sophie Lemelin, directrice générale de La Chapelle spectacles.

La gestion des places assignées et le report des spectacles commençaient à peser lourd pour les équipes.

La Chapelle spectacles va accueillir Electric Neon Clouds qui sera son premier spectacle en présentiel le 10 février. Un spectacle dynamique et coloré, à l’image de leur tout premier album, Migration , qualifie l'organisation.

Planifier la suite

C’est une très belle nouvelle et une bouffée d’air frais. C’est ce dont on avait besoin pour planifier la suite surtout et regarder en avant , renchérit Steve Labrie, directeur général du Diamant.

Les organisateurs de la salle de spectacle de la place D'Youville sont désormais rodés à l'exercice du confinement/déconfinement. On commence à avoir un peu d’expérience dans la gestion des mesures sanitaires , reconnaît M. Labrie.

Et la perspective de la réouverture prochaine laisse aux organisateurs beaucoup de prévisibilité pour la suite.

Dans notre cas, pour les spectacles du mois de mars, pour lesquels les mises en vente étaient déjà annoncées, on va respecter une bulle d'un siège entre les spectateurs, par contre pour notre gala de lutte qui affichait déjà complet, du 18 mars, on sera à pleine capacité et pour les spectacles annoncés un peu plus tard au mois d’avril , prévoit le directeur général.

Moral miné

Pour sa part, Marc-Antoine Malo, codirecteur général et directeur administratif du Théâtre du Trident ne cache pas que le jeu du yo-yo depuis deux ans minait le moral des troupes.

C’est toujours difficile de retrouver l’énergie puis de repartir à neuf, mais une fois qu’on rouvre, c’est sûr que ça nous donne aussi une bonne vague d’énergie et on sent qu’on s’en va dans la bonne direction […] On est confiant que le public va être de nouveau au rendez-vous en mars , confie-t-il.

Au Trident, la prochaine représentation est fixée au 1er mars pour le moment. Il s'agit de la pièce Run de lait, qui propose une réflexion sur l’industrie laitière qui s’est grandement transformée dans les vingt dernières années.

À noter que le port du masque et la présentation du passeport vaccinal restent obligatoires pour accéder aux salles spectacles, du moins jusqu'au 14 mars, sauf décision contraire.

Avec les informations de Valérie Cloutier et de Christiane Latortue