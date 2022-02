Accusé d’agression sexuelle sur sa belle-fille, il demande l’arrêt des procédures

L’homme de 61 ans, qu’on ne peut nommer pour protéger l’identité de la présumée victime, fait face à la justice depuis son arrestation en janvier 2015. Les faits qu’on lui reproche seraient survenus entre 2008 et 2014, alors que sa belle-fille était âgée entre 6 et 12 ans.

Il avait été acquitté au terme d’un premier procès, en 2017, mais la Cour d’appel avait cassé cette décision en 2019 et ordonné la tenue d’un deuxième procès. Celui-ci a eu lieu en 2021, mais le juge Marc Grimard n’a jamais pu rendre son verdict pour des raisons de santé, obligeant la tenue d’un troisième procès.

Abus de procédure

Son avocate, Me Marie-Laurence Spain, allègue dans sa requête qu’il y a abus de procédure. Un délai de plus de sept ans s’est écoulé depuis son arrestation, un délai qui serait complètement hors de son contrôle, fait-elle valoir. Selon elle, la multiplication des procédures et l’écoulement du temps peuvent avoir un impact sur son droit à une défense pleine et entière.

Me Spain rappelle qu’en dépit de la gravité des accusations, son client ne représente pas un danger pour le public. Il n’a aucun antécédent en semblable matière et respecte à la lettre les conditions strictes qui lui sont imposées depuis son arrestation, des conditions qui l’empêchent entre autres de voir ses propres enfants et ses petits-enfants d’âge mineur. De plus, il souffrirait de plusieurs problèmes de santé.

Selon l’avocate, la seule façon de remédier au préjudice que subit son client, c’est l’arrêt des procédures. La requête à cet effet sera entendue le 14 avril prochain au Palais de justice d’Amos.