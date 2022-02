Réprimande d’un élu à Shawinigan : le milieu communautaire choqué

L'événement survient après la diffusion d'un reportage de Radio-Canada le 26 janvier dernier dans lequel s'exprimait le directeur de Centre d'action bénévole le Trait-d’Union (CAB), Mathieu Gélinas. Ce dernier avait alors affirmé qu’il ne croyait pas que la Ville de Shawinigan avait bien cerné les besoins des aînés.

Après avoir vu le reportage, le conseiller municipal du district Val-Mauricie, Guy Arsenault, aurait pris le téléphone pour appeler la présidente du conseil d'administration de l’organisme et lui signifier qu’il était mécontent des propos tenus. Il aurait ajouté que le maire était du même avis.

La présidente du conseil d'administration, Claire Brouillette, veut aujourd’hui passer l’éponge sur cet incident , mais elle a indiqué à Radio-Canada que c’est la mission du Trait d’Union d’aider les gens et que le directeur a toute sa confiance pour s’exprimer au nom de l’organisme.

La Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie entend intervenir auprès de la Ville. Des organismes sont préoccupés et choqués.

La directrice du Service d'aide au consommateurs de Shawinigan, Nathalie Champagne, affirme que c’est leur [les organismes communautaires] devoir de prendre la parole, d’exposer des enjeux et de revendiquer . Elle ajoute que l’intervention du conseiller est une atteinte à leur liberté de parole.

« On a un objectif en commun avec les élus. C’est d'améliorer les conditions de vie de la population et des citoyens. Ce que j'attend, c’est qu’on reconnaisse notre rôle et notre expertise et qu’on n’essaie pas de nous empêcher de s’exprimer, malgré les personnalités et les différentes couleurs des leaders du communautés. »