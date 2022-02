Les grévistes d’ArcelorMittal à Longueuil et Contrecœur rejettent les offres

Les quelque 800 syndiqués d'ArcelorMittal à Longueuil et à Contrecœur-Est ont rejeté presque à l'unanimité les dernières offres patronales.

Ces 800 travailleurs, membres du Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, ont déclenché la grève le 2 février, mais les négociations se poursuivaient tout de même.

Or, lors des assemblées syndicales, les travailleurs de l'usine de Longueuil ont rejeté les dernières offres patronales à 98 %, ceux de Contrecœur-Est les ont rejetées à 99 % et les employés des bureaux ont dit non à 98 %.

Le Syndicat des Métallos a tenu à préciser que le taux de participation aux assemblées générales avait été important, soit de 92 à 95 % des membres.

Le Syndicat s'est fait discret jusqu'ici, refusant toute demande d'entrevue. Par voie de communiqué, le représentant syndical Michel Courcy a toutefois soutenu que ses membres avaient voulu livrer, par de tels votes, un message clair à l'employeur : les offres patronales ne sont pas à la hauteur des attentes de nos membres .