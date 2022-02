De l’art sous toutes les formes inspiré par l’hiver, les voyageurs et les Métis

Perlage, sculptures de neige, cuillères de bois et violon autour d'un feu... Les créateurs manitobains s'inspirent de leurs ancêtres pour faire naître des œuvres qui représentent l’esprit des voyageurs et les traditions métisses.

David MacNair, Gary Tessier et Jacques Boulet prennent une pause devant une de leurs sculptures. Photo : Gary Tessier

De la neige à transformer

Chaque année, de grandes sculptures de neige apparaissent un peu partout dans la ville de Winnipeg. Elles symbolisent le début du plus grand festival d’hiver dans l’Ouest canadien et permettent de montrer tout le talent de ces créateurs qui bravent le froid.

Les sculpteurs mettent des mois à concevoir leurs œuvres. Après en avoir dessiné les plans, ils donnent forme à de grands blocs de neige blanche à l'aide de multiples outils. Représentations humaines, scènes abstraites ou structures inspirées d’un thème : les sculptures de neige sont indissociables de la culture manitobaine.

La sculpture «Les mains» est l'œuvre de trois sculpteurs manitobains, dont Gary Tessier. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Gary Tessier en a fait plus de 250 depuis ses débuts dans les années 1980. Pour lui, la neige est un cadeau du ciel.

« La neige chante, elle parle. Il y a une relation symbiotique avec la neige. Si on travaille bien ensemble, ça avance. » — Une citation de Gary Tessier, sculpteur manitobain

Son œuvre, qui prend place devant le Musée canadien pour les droits de la personne, est une série de mains représentant des arbres ainsi que l’humanité qui peut sauver la planète.

Célébrer ses racines métisses et francophones

Il n’est pas rare de croiser des festivaliers qui portent des sacs à feu décorés, des boucles d’oreille perlées ou des mocassins colorés. Le perlage est une tradition importante chez les Métis. Cet art est mis en valeur dans la boutique et les ateliers du Festival du voyageur.

Alexandre Tétrault et des musiciens participent à l'émission «Attache ta tuque» lors du Festival du voyageur de 2020. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

L’artiste métisse Margaret Firlotte a appris à pratiquer le perlage aux côtés de sa mère. Aujourd'hui, elle crée des pièces inspirées de la nature, de la culture populaire et du 19e siècle. Elle travaille aussi le textile pour confectionner des jupes traditionnelles. Ses boucles d’oreille perlées sont très prisées par sa clientèle. Le perlage est pour elle une façon de se réapproprier sa culture.

Des boucles d'oreille en perles inspirées de la nature Photo : Margaret Firlotte

« C’est une forme de médecine dans la culture autochtone. Tu es censé avoir de bonnes pensées dans ta tête. Tu veux que ça aille à la bonne personne. » — Une citation de Margaret Firlotte, artiste métisse

La chef Josée Curé puise son inspiration dans ses rêves pour créer des assiettes colorées et appétissantes dans son bistro. Photo : Radio-Canada / Radja Mahamba

De son côté, la chef Josée Curé décrit sa cuisine régionale comme étant vintage et éclectique . Elle a d’ailleurs installé sa cuisine dans le musée de Saint-Pierre-Jolys. Elle utilise des ingrédients frais de ses jardins et du vrai beurre pour ses créations culinaires. Sa touche artistique ressort dans la présentation de ses plats.

« Je veux avoir de la couleur. Avec mon omelette, j’ajoute de l’orange, du persil et de la confiture. » — Une citation de Josée Curé, chef

Celle dont la famille a toujours été impliquée dans la cabane à sucre du Festival du voyageur dit puiser son inspiration dans des rêves.

Le répertoire hé! ho!

Violon canadien-français, musique cajun, groupes des Premières Nations, relève musicale, DJ et hip-hop se côtoient au Festival. Ce mélange de styles, entrecoupé des hé! ho! scandés par la foule et de chansons à répondre dans toutes les langues, donne un cachet unique à cette fête.

Le violoniste Alexandre Tétrault compose des trames sonores. Photo : Alexandre Tétrault

C'est justement cet esprit musical que le jeune compositeur Alexandre Tétrault a voulu rendre dans la trame sonore officielle de l’événement.

« Ça démontre le côté traditionnel avec la guitare, le violon et les cuillères de bois, mais aussitôt que la basse rentre, tu sais que c’est plus moderne. » — Une citation de Alexandre Tétrault, violoniste et compositeur

Le jeune violoniste a lancé un album en 2021. Il sera en spectacle au Festival du voyageur pour présenter des pièces du répertoire folklorique traditionnel.

Annika et Abrielle Turenne interprètent une pièce musicale dans la Maison du Bourgeois lors du Festival du voyageur de 2021. Photo : Julie Turenne

Quant à Annika et Abrielle Turenne, elles sont aussi d'excellentes ambassadrices des œuvres musicales manitobaines. Entourées de musiciens de leur famille, les deux cousines interprètent à leur tour de grands classiques manitobains, par exemple Histoire d’antan, de Gérard Jean. Comme tant de jeunes artistes de la relève, le Festival leur permet de faire leur premières armes.

« On a toujours été entourées de musique. J’ai appris de ma tante Andrina Turenne. » — Une citation de Annika Turenne, interprète et membre de la famille des Voyageurs officiels 2022

Monter sur l'une des scènes du Festival du voyageur est souvent considéré comme un honneur pour les artistes. Et pour le public, les découvertes musicales sont toujours au rendez-vous! Normalement, on peut y voir des centaines de spectacles en quelques jours.

Le bassiste Henry Onwuchekwa et son musicien lors d'une performance enregistrée dans un studio de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / No Fun Club and BNB Studios

Le Festival se fait un devoir de présenter un répertoire qui reflète la diversité. Henry Onwuchekwa représente bien cette nouvelle génération de musiciens qui apportent des rythmes du monde à la fête hivernale et à la communauté. Il a créé le groupe Dr Henry Band pour jouer de l’afro-jazz fusion.

« Winnipeg devrait comprendre ce qu’on est en train de faire. Je voudrais montrer une autre forme de culture, une autre façon de vivre. Nos musiques sont toujours des musiques joyeuses. » — Une citation de Henry Onwuchekwa, bassiste et fondateur du groupe Dr Henry Band

Au Manitoba, l'hiver n'est donc pas simplement une saison dont on aime se plaindre. Pour certains artistes et ceux qui s'intéressent aux arts traditionnels, il est aussi une source d'inspiration intarissable. Et à Winnipeg, les nuits sont longues, comme le chantait Pierre Lalonde...

Peut-être pemettent-elles aux noctambules de laisser aller leur créativité!