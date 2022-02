Football : le quart-arrière Jeremiah Masoli à Ottawa pour gagner

J’ai parlé avec [le directeur général] Shawn Burke et [l’entraîneur-chef] Paul LaPolice et je me sentais vraiment confortable avec eux. C’était un très bon fit. Je suis content d’être ici et je veux gagner ici.

Chose certaine, le principal intéressé n’a pas l’intention de se présenter comme étant le sauveur de l’organisation avec qui il a signé un contrat de deux ans. De 2013 à 2021, il a aidé à mener son club à la Coupe Grey à quatre reprises, où il s’est incliné à chaque occasion.

« Je ne suis qu’un morceau du casse-tête. Je veux simplement collaborer avec tout le monde, même avec les autres quarts-arrière. Au bout du compte, c’est un effort collectif. » — Une citation de Jeremiah Masoli, quart-arrière, Rouge et Noir d'Ottawa

Jeremiah Masoli n'aura plus à éviter Nigel Romick sur un terrain. Ils seront maintenant coéquipiers (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Shawn Burke a passé une quinzaine d’années à Hamilton, alors il connaît très bien Jeremiah Masoli et il a rapidement inscrit son nom au sommet de son tableau de chasse : J’ai vu ce qu’il amène dans un vestiaire, ce que le football et la famille représentent pour lui, la façon qu’il traite ses coéquipiers.

« Je sais ce qu’il va amener : son talent, son éthique de travail, son leadership et sa passion pour le sport. » — Une citation de Shawn Burke, au sujet de Jeremiah Masoli

À sa première saison comme entraîneur-chef du Rouge et Noir, Paul LaPolice a vu son offensive peiner à marquer des points, terminant au dernier rang de la Ligue canadienne de football (LCF) à ce chapitre. Ses pivots, Matt Nichols, Dominique Davis et Caleb Evans, n’ont pas été en mesure de s’imposer offensivement, en plus de connaître tour à tour des ennuis de santé.

À ses débuts à la tête du Rouge et Noir, Paul LaPolice n'a pas eu la chance de goûter aux joies de la victoire bien souvent (archives). Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Paul LaPolice est donc très heureux de pouvoir travailler avec Jeremiah Masoli. Il a déjà regardé tous les matchs de sa nouvelle vedette de la saison 2018, sa meilleure dans la Ligue canadienne de football LCF , et il a pris beaucoup de notes.

Nous allons combiner les choses avec lesquelles il a eu du succès et d'autres avec lesquelles nous avons eu du succès. C'est un effort de collaboration et nous espérons que cela nous permettra de connaître du succès.

Burke espère ramener Pruneau

Après avoir réglé le dossier Masoli, Shawn Burke doit régler plusieurs autres dossiers et ajouter de la profondeur à toutes les positions.

Au cours des dernières semaines, il a retenu les services d’une dizaine de joueurs de la dernière saison, dont les Québécois Marco Dubois et Anthony Gosselin, en plus d’ajouter Jacob Ruby sur sa ligne offensive.

L’équipe a également renouvelé mardi le contrat du joueur de ligne défensive Davon Coleman et le receveur de passes R.J. Harris.

À Ottawa, Shawn Burke a l'occasion de bâtir une équipe à son image (archives). Photo : Rouge et Noir d'Ottawa

Shawn Burke tente également de conserver dans ses rangs le vétéran Antoine Pruneau, qui est avec le Rouge et Noir depuis 2014, année où le football professionnel a fait son retour dans la capitale nationale. La semaine dernière, le Québécois disait avoir bon espoir de jouer à Ottawa jusqu’à la fin de sa carrière.

Tout indique que son directeur général voudra exaucer son souhait : Comme Jeremiah Masoli, Antoine Pruneau amène beaucoup de leadership et d'expérience à cette organisation. Je suis très optimiste quant à la possibilité de le ramener avec l'équipe prochainement , a-t-il répondu en conférence de presse mardi matin.

Autres joueurs embauchés par le Rouge et Noir :

William Powell et Jackson Bennett

Position : Porteur de ballon

Années d’expérience dans la LCF : 5 et 3

Après avoir commencé son parcours dans la Ligue canadienne de football LCF à Ottawa en 2015, le porteur de ballon William Powell a passé les deux dernières saisons avec les Roughriders de la Saskatchewan. En 2019, il a connu la meilleure année de sa carrière en inscrivant 12 touchés au sol et deux par la voie des airs. En 2021, sa production a diminué, mais il peut encore offrir de bons services à une équipe.

William Powell fait un retour à Ottawa après avoir passé deux saisons en Saskatchewan (archives). Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Le vétéran sera appuyé, entre autres, par Jackson Bennett, un Ontarien qui a fait son stage universitaire avec les Gee-Gees d’Ottawa. Il a lui aussi côtoyé Shawn Burke trois saisons à Hamilton, où il s’est mis en valeur au sein des unités spéciales.

Jackson Bennett a inscrit un touché dans la LCF (archives). Photo : La Presse canadienne / Peter Power

Kwaku Boateng et Lorenzo Mauldin IV

Position : joueurs de ligne défensive

Années d’expérience dans la LCF : 4 et 2

Lorsque les quarts-arrière adverses débarqueront à Ottawa, ils devront surveiller Kwaku Boateng, qui vient de s’ajouter à la ligne défensive du Rouge et Noir. En quatre saisons à Edmonton, il compte 25 sacs du quart. Il a également forcé deux échappées.

Kwaku Boateng totalise 82 plaqués en carrière dans la LCF (archives). Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Ancien choix de troisième tour des Jets de New York dans la NFL, le Californien arrive à Ottawa avec l’intention d’être un gros morceau dans la défensive de l’équipe. En deux saisons à Hamilton, il s’est imposé dans la formation partante en défensive ainsi que dans les unités spéciales, cumulant un total de 25 plaqués en 17 matchs.

Mauldin a fait ses débuts dans la NFL avec les Jets en 2015, réalisant 33 plaqués (archives). Photo : La Presse canadienne / Peter Power

Darvin Adams et Llevi Noel

Position : receveur

Années d’expérience dans la LCF : 8 et 5

Après avoir disputé six de ses huit saisons à Winnipeg, où il a remporté la Coupe Grey à deux reprises, le receveur étoile Darvin Adams aura maintenant le mandat d’attraper les passes de Jeremiah Masoli. En carrière, il a inscrit 40 touchés. Du nombre, 10 ont été marqués lors de la saison 2018.

Darvin Adams a remporté deux fois la Coupe Grey à Winnipeg (archives). Photo : La Presse canadienne / John Woods

Le natif de Toronto et ancien porte-couleurs des Argonauts de Toronto, Llevi Noel a choisi de quitter le nid familial pour le Rouge et Noir d’Ottawa. Le receveur a disputé 74 matchs avec l’équipe de son enfance, où il a inscrit quatre touchés.

Llevi Noel a aussi été utilisé comme retourneur (archives). Photo : La Presse canadienne / Andrew Lahodynskyj

Ty Cranston

Position : demi défensif

Années d’expérience dans la LCF : 3

Au cours de la dernière saison, l’ancien de l’Université d’Ottawa est sorti de sa coquille pour connaître la meilleure année de sa jeune carrière. Il a cumulé 29 plaqués défensifs, 8 au sein des unités spéciales en plus de réaliser une interception. Pourra-t-il maintenir la cadence dans la capitale nationale?

Natif de Winnipeg, Ty Cranston a fait son parcours universitaire à Ottawa avant d'être repêché à Montréal (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Hunter Steward, Ucambre Williams et Darius Ciraco

Position : joueur de ligne offensive

Années d’expérience dans la LCF : 7, 5 et 3

La ligne offensive du Rouge et Noir a été grandement malmenée en 2021, ce qui a compliqué le travail des quarts-arrière. Shawn Burke veut éviter que cela ne se reproduise la saison prochaine.

Pour y arriver, il a misé sur trois vétérans de la Ligue canadienne de football LCF Hunter Steward, Ucambre Williams et Darius Ciraco. Ils ont tous les trois signé un contrat pour la saison 2022.

Hunter Steward (67) mesure 6 pieds et 6 pouces et pèse 315 livres (archives). Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Du lot, Steward est celui qui possède le plus d’expérience. Le footballeur de 30 ans a passé sept saisons en Colombie-Britannique après avoir été repêché en première ronde en 2013.

Williams, 29 ans, s’amène en provenance de Calgary, où il a déjà été en nomination pour le titre de meilleur joueur de ligne offensive de la Ligue canadienne de football LCF .

Ucambre Williams (deuxième à partir de la droite) a remporté la Coupe Grey à Calgary en 2018 (archives). Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Quant à Ciraco, 25 ans, il a lui aussi été repêché en première ronde lors de la séance de sélection de 2018. Il s’est incliné à deux reprises à la finale de la Coupe Grey avec les Tiger-Cats et voudra, comme Masoli, remédier à la situation.