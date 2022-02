Crise des opioïdes : des militants refusent de témoigner devant un comité parlementaire

L’organisme Moms Stop the Harm, qui regroupe des familles de victimes de surdoses et d'empoisonnement aux drogues, et Each + Every, une coalition de commerçants qui offrent notamment des trousses de naloxone, ont rejeté l’invitation des parlementaires albertains.

Le comité, formé en décembre, étudie une approche consistant à fournir des médicaments prescrits comme solution de rechange aux drogues illicites qui présentent un risque élevé de surdose.

Le comité était formé de huit députés conservateurs et de quatre députés néo-démocrates, avant que les députés du Nouveau Parti démocratique (NPD) ne s'en retirent vendredi. Depuis le début, de nombreux défenseurs de l’approche de réduction des méfaits craignaient que le comité en fasse surtout la promotion de la répression et de l’abstinence.

Dès l’annonce de la formation du comité, le ministre associé à la Santé mentale et aux Dépendances a émis de sérieux doutes sur l’efficacité de l’approvisionnement sécuritaire , rappelle le cofondateur de Each + Every, Euan Thomson.

Il craignait que le processus soit semblable à celui du comité qui s’était penché sur les sites de consommation supervisée en 2020.

Aucune des informations que nous avions soumises ni aucun des témoignages des utilisateurs de ces centres ne s’est retrouvé dans le rapport final , explique la cofondatrice de Moms Stop the Harm, Petra Schulz, dont le fils est mort d’une surdose en 2014.

Elle affirme qu’elle était prête à témoigner devant le comité sur l’approvisionnement sécuritaire étant donné sa nature bipartisane. Elle ajoute cependant avoir changé d’avis après avoir vu la liste des experts qui étaient invités à témoigner devant le comité.

« Il y a des gens sur cette liste qui rédigent des publications de droites qui ne sont pas du tout basées sur des données scientifiques. » — Une citation de Petra Schulz, cofondatrice de Moms Stop the Harm

La liste n’inclut pas non plus de participants ou de médecins qui ont pris part à un des projets pilotes qui existent en Ontario et en Colombie-Britannique et qui sont financés par le gouvernement fédéral.

Le Nouveau Parti démocratique NPD ne souhaite pas examiner de façon impartiale les bénéfices et les conséquences de la politique dont ils font eux-mêmes la promotion , a répondu par courriel le député conservateur et porte-parole du comité, Mickey Amery.

Euan Thomson et Petra Shultz craignent que les conclusions du comité ne servent à justifier l’abolition de services aux toxicomanes ou encore à refuser de mettre en place un projet pilote d’approvisionnement plus sécuritaire en drogue.